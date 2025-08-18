Jara confirma que aborto libre no está contemplado en su programa de gobierno: “Nos vamos a concentrar en lo que nos une”

"En temas valóricos, entendemos que hay una diferencia con la Democracia Cristiana, así que es un tema que en este programa no se va a abordar", manifestó la candidata presidencial del oficialismo.

Jeannette Jara confirmó que el aborto sin causales no está contemplado en su programa de gobierno.

Sus dichos tienen lugar tras las declaraciones del timonel de la DC, Francisco Huenchumilla, en CNN Chile Radio, quien abordó los lineamientos de la campaña y dijo que “no hay nada respecto de principios y de valores, un tema que para nosotros era muy importante, no hay nada. No hay nada en esta puntualización”.

Y añadió que “no está eso (el aborto), porque eso es una cosa en que nosotros como DC tenemos distintas visiones al interior del partido. Por ejemplo, yo tengo una visión mucho más liberal de las cosas y hay otros camaradas que tienen una visión distinta y eso se respeta”.

Jara y aborto libre: “Nos vamos a concentrar en lo que nos une”

De ese modo, la abanderada presidencial del oficialismo llegó hasta la sede de la CPC en Providencia para recibir propuestas económicas del gremio. Desde allí, abordó lo dicho por Huenchumilla y dio a conocer que el tema del aborto sin causales -o aborto libre- no estará incluido entre sus propuestas.

“Como he señalado, nosotros somos una amplia alianza de centro-izquierda en Chile. Yo creo que es muy fácil cuando se trata a veces de un candidato único con un partido único que lleva doce años siendo candidato como (José Antonio) Kast”, dijo.

Jara comentó que, en su caso, “con un mes y medio de candidata y con nueve partidos que me apoyan, es evidente que nos vamos a concentrar en lo que nos une. En temas valóricos, entendemos que hay una diferencia con la Democracia Cristiana, así que es un tema que en este programa no se va a abordar”.

La candidata presentará su programa de gobierno este lunes en la sede del comando, para luego hacer la entrega oficial del documento en el Servel.