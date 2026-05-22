Reportan corte de luz en sectores de Peñalolén

Durante la tarde de este viernes, Enel reportó un corte en el suministro eléctrico que afectó a diversas comunas de la Región Metropolitana.

Pese a que en un inicio la empresa informó que la interrupción del servicio afecta a la comuna de Macul, reportes de usuarios en redes sociales confirmaron que el corte también se extendió a Peñalolén. En la primera comuna, el problema ya se habría subsanado, pero persiste en la segunda.

Según el último informe “Total clientes sin suministro eléctrico” de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), emitido a las 19:00 horas, se registraban 7.485 hogares sin luz. La comuna más afectada hasta el momento es Peñalolén, con 5.748 clientes sin suministro, seguida por Las Condes con 289.

Desde el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones informaron que se mantienen “varios semáforos apagados en Macul, Ñuñoa y Peñalolén debido al corte de suministro eléctrico”, por lo que hicieron un llamado a “conducir a la defensiva hacia cruces no operativos al minuto”.

Actualización (19:32). Se mantienen varios semáforos apagados en #Macul, #Ñuñoa y #Peñalolén, debido a corte de suministro eléctrico. Conducir a la defensiva hacia cruces no operativos al minuto https://t.co/EaPI74bqp5 pic.twitter.com/Y9t7BKJU17 — TransporteInforma Región Metropolitana De Santiago (@TTISantiago) May 22, 2026

Por otro lado, a través de sus redes sociales, Enel reportó que ya se ha restablecido el suministro para el 60% de los clientes en los sectores que van desde Alcalde Jorge Monckeberg hasta la Autopista Vespucio Sur.

Además, recordaron que para generar un reporte de emergencia, los usuarios deben escribir al número de WhatsApp +56 9 9444 7606.