Susana Mondschein advierte que Chile está “por lejos deficitario” en inversión en ciencia: Se invierte menos del 0,5% del PIB

La directora del Departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile y miembro de la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad (CNEP), Susana Mondschein, abordó este viernes cómo la ciencia y la tecnología influyen en la productividad del país.

En conversación con Hoy es Noticia, la profesional aseguró que “para el desarrollo del país, nosotros no podemos seguir en la misma matriz productiva haciendo las cosas que sabemos hacer, sino que lo que tenemos que buscar es justamente desarrollos nuevos que ayuden a tener una matriz productiva distinta”.

En esa línea, enfatizó que “la ciencia en realidad es la semilla de los desarrollos tecnológicos en Chile y en el resto del mundo. Por lo tanto, desarrollar ciencia no es un lujo para un país, sino que realmente una necesidad“.

Fue en ese sentido que advirtió que en Chile se dedica “menos del 0,5%, alrededor del 0,4% del PIB, a investigación y desarrollo. No estamos nada comparado con los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), organización a la que pertenecemos y en donde queremos merecer el título de estar en ese club”.

#HoyEsNoticiaCNN | Susana Mondschein, directora del Departamento de Ingeniería Industria U. de Chile: “Desarrollar ciencia no es un lujo de un país, es una necesidad. Chile dedica alrededor de 0,4% el PIB en investigación y desarrollo”@matiburgos 💻https://t.co/Ox6C5F6K3w pic.twitter.com/JKZLrSQopF — CNN Chile (@CNNChile) May 22, 2026

Según el último indicador de gasto interno bruto en Investigación y Desarrollo (I+D) de la OCDE, el promedio que destinan los países miembros es de casi un 2,5%. Israel es el país que más invierte, con un 6,8%, mientras que Costa Rica se sitúa al final con un 0,3%, solo un poco más abajo que Chile.

Mondschein señaló que “estamos por lejos deficitarios en lo que estamos invirtiendo en ciencia, en el desarrollo de ingeniería y en el desarrollo tecnológico”.

Recorte presupuestario en Ministerio de Ciencia

La directora también se refirió al recorte en el presupuesto del Ministerio de Ciencia, que resultó en la suspensión de la convocatoria a nuevas becas de magíster en el extranjero y en ajustes transitorios para los posdoctorados internacionales.

Mondschein indicó que también existen ofertas nacionales en materia de magíster y doctorados, por lo que precisó que “hay que cuidarlos: a veces, por distintos motivos, una buena alternativa para los estudiantes es quedarse en Chile y seguir esos cursos de posgrado”.

No obstante, enfatizó que la “ciencia es internacional” y que, por lo mismo, “como país pequeño, tener la posibilidad de formar estudiantes afuera es fundamental”.