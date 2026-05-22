S&P 500 y Dow Jones cierran en máximos históricos en Wall Street mientras NASDAQ repunta tras resultados de NVIDIA

En verde cerró la semana Wall Street, luego de que sus principales selectivos avanzaran y marcaran máximos históricos con el S&P 500 y Dow Jones.

La penúltima semana de mayo estuvo marcada por los resultados financieros de la empresa más valiosa del mundo, NVIDIA, los avances en las negociaciones entre Estados Unidos e Irán y la toma de posesión del nuevo presidente de la Reserva Federal (FED).

El S&P 500 sumó 0,37% para cerrar en 7.473,47 puntos, con lo que el selectivo que agrupa a las 500 empresas públicas más grandes y representativas de Estados Unidos, vuelve a marcar máximos históricos.

Por su parte, el industrial Dow Jones, que representa el rendimiento de 30 de las grandes empresas estadounidenses más estables y relevantes en la Bolsa de Nueva York, ganó 0,58% hasta los 50.579,70, tocando un máximo histórico por primera vez desde el inicio de la guerra en Medio Oriente.

Mientras que el selectivo NASDAQ Composite, que marca la tendencia del sector tecnológico, sumó 0,19% para terminar en 26.343,97, con lo que repuntó tras los resultados de NVIDIA, de los que el mercado esperaba más de lo reportado.

Petróleo se mantiene en torno a los US$ 100

El petróleo cerró este viernes con alzas moderadas, con el West Texas Intermediate (WTI) que subió 0,26% hasta los US$ 96,60 por barril y el Brent avanzó 1,43% hasta los US$ 104,05, en una jornada donde las esperanzas de un acuerdo entre EE.UU. e Irán mantuvieron al mercado en una dinámica de vaivenes durante toda la semana.