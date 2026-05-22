Revelan nómina de la Roja ante Congo y Portugal: Regresa Brayan Cortés y hay un suizo-chileno entre los convocados

Luego de mucha incertidumbre, La Roja oficializó este viernes la nómina para los amistosos de la Fecha FIFA de junio ante Portugal y República Democrática del Congo (RDC).
Entre los convocados, resalta el retorno de Brayan Cortés (Argentinos Juniors) y el arribo de Nils Reichmuth, futbolista chileno-suizo que actualmente juega en el FC Thun.
Por otra parte, entre los grandes ausentes destacan Ben Brereton y Marcelino Núñez, quienes no fueron convocados en esta oportunidad porque se están recuperando de operaciones.
La selección chilena enfrentará a Portugal el próximo sábado 6 de junio, mientras que se verá las caras con el Congo a los pocos días, el martes 9 de ese mismo mes.
Revisa la nómina completa de La Roja
📋 Los nominados de #LaRoja 🇨🇱 para la Fecha FIFA de junio ante Portugal 🇵🇹 y RD Congo 🇨🇩. pic.twitter.com/7I6Eej9yDe
— Selección Chilena (@LaRoja) May 22, 2026
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