Senador Kusanovic acusa “deslealtad” del gobierno y pone en duda apoyo a la megarreforma: “Ha preferido negociar con sectores de izquierda”

Este viernes, el senador Alejandro Kusanovic (independiente-RN) puso en duda su votación favorable al Proyecto de Reconstrucción Nacional del gobierno.

La iniciativa ya fue despachada por la Cámara de Diputadas y Diputados, por lo que ahora su trámite continuará en el Senado, donde se prevé una estrecha votación.

La amenaza de Kusanovic

En una declaración pública, el parlamentario acusó al gobierno de una “total deslealtad” y de una “exclusión“, argumentando que no se han acercado a él para buscar su respaldo.

“En el proyecto de Reconstrucción Nacional nos enfrentamos a una discusión extensa y a una votación de pronóstico muy ajustado”, partió señalando Kusanovic en la misiva.

En esta línea, cuestionó que el gobierno no haya dialogado con él. ​”Es indignante que, hasta la fecha, ningún representante del gobierno se haya acercado a dialogar conmigo. El Ejecutivo ha preferido negociar con sectores de izquierda a espaldas del diputado Riquelme y mías”.

“El futuro de nuestra nación no se construye excluyendo ni actuando con deslealtad, y no voy a tolerar esa forma de hacer política. En consecuencia, si no median disculpas, explicaciones transparentes y compensaciones reales para la Región de Magallanes, el gobierno no contará con mi voto”, agregó.