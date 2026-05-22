Región del Maule: Al menos dos muertos y múltiples heridos tras volcamiento de bus en Teno

La tarde de este viernes se reportó el volcamiento de un bus de dos pisos de la empresa Turbus en la Ruta 5 Sur, a la altura del puente Teno, en la Región del Maule. El fatal accidente dejó un saldo de dos personas fallecidas, una herida de gravedad y 15 lesionados sin riesgo vital.

Según información del Cuerpo de Bomberos, el hecho se produjo en el kilómetro 179, específicamente en la curva conocida como “Las Alcachofas”.

La máquina viajaba con alrededor de 30 pasajeros a bordo, incluyendo al conductor y al auxiliar, y tenía como destino la ciudad de Chillán. Por causas que se investigan, el chofer perdió el control del vehículo, se salió de la carretera y terminó volcado a un costado de la vía.

El conductor fue detenido en el lugar por Carabineros y se le practicó una prueba de alcotest, la cual arrojó resultado negativo.

La Delegación Presidencial Provincial de Curicó informó a través de sus redes sociales que los afectados fueron trasladados a los hospitales de Teno y Curicó, recintos donde se evalúa el estado de salud de los 15 heridos registrados.

Delegado presidencial de la Provincia de Curicó, Óscar Águila, se constituyó en el lugar del lamentable accidente que le costó la vida a dos personas a la altura del km 176 de la Ruta 5 Sur, tras el volcamiento de un bus. pic.twitter.com/6mW8A00MbL — Delegación Presidencial Provincial de Curicó (@DPPCurico) May 22, 2026

Al lugar del siniestro llegó personal de Bomberos, Carabineros y una flota de más de 15 ambulancias para trabajar coordinadamente en la emergencia, según consignó Radio Bío Bío.

🔴 Último Minuto

Grave accidente de tránsito en Ruta 5 Sur Km 179 sector Viluco antes del Puente Teno en la Región del Maule, Bus de la Empresa Turbus pierde e control con posterior volcamiento, preliminarmente 2 fallecidos y 22 lesionados 1 grave, en desarrollo @biobio pic.twitter.com/JTv3FKiPB1 — IEC-180 CONTROL STGO (@fdo2000) May 22, 2026