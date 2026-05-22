Revés para la Tesorería: Contraloría frena retención de fondos por deudas del CAE

Este viernes, la Contraloría General de la República (CGR) ordenó a la Tesorería General de la República (TGR) frenar la retención de fondos como estrategia de cobro forzoso del Crédito con Aval del Estado (CAE).

La resolución surgió tras la denuncia de una usuaria del crédito, quien acusó que se le retuvo su devolución del impuesto a la renta correspondiente al año 2023, dinero con el cual el TGR pretendía saldar la deuda pendiente con el fisco, según constató Emol.

En el requerimiento, la afectada expuso que el dinero retenido provenía de sus boletas de honorarios emitidas a la Municipalidad de Chonchi. Estos montos estaban destinados originalmente a financiar sus cotizaciones previsionales obligatorias, las cuales se vio obligada a pagar con su propio dinero tras la acción de la Tesorería.

La Contraloría estableció que la seguridad social (el pago de cotizaciones previsionales) tiene prioridad legal sobre las deudas con el fisco, por lo que instruyó a la TGR a revertir la medida y devolver los recursos utilizados para amortizar la deuda del CAE de la afectada.

Esta resolución sienta un precedente relevante para el cobro de deudas con el Estado, ya que determina que el financiamiento previsional es prioritario y limita las facultades de la Tesorería en caso de que los fondos retenidos estén destinados a pagar las leyes sociales de los trabajadores.

Al respecto, la TGR señaló al medio antes citado que “este caso es muy particular y tuvo relación con una situación puntual que consideró el monto a devolver a la recurrente como una devolución de impuestos, y no como un pago de cotizaciones previsionales”, añadiendo que “el dictamen no altera nuestra facultad para compensar deudas CAE con créditos fiscales”.