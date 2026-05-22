Kevin Warsh jura como presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos

Kevin Warsh juró este viernes en la Casa Blanca como presidente de la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal, relevando a Jerome Powell en uno de los cargos económicos más poderosos del mundo.

Warsh, de 56 años, asume el rol de cuatro años en un momento de creciente incertidumbre, con la guerra entre EE.UU. con Irán, que ha generado un shock energético que disparó los precios de la gasolina, las tasas hipotecarias escalaron a su nivel más alto en nueve meses y la inflación subió al nivel más alto en tres años.

El presidente Donald Trump lo presentó desde el Salón Este de la Casa Blanca asegurando que “pasará a la historia como uno de los verdaderamente grandes presidentes de la Reserva Federal que hemos tenido”.

En sus primeras palabras tras asumir el cargo, Warsh marcó la cancha sobre el estilo de conducción que tendrá la institución: “Lideraré una Reserva Federal orientada a la reforma, aprendiendo de los éxitos y errores del pasado, escapando de marcos y modelos estáticos y manteniendo claros estándares de integridad y desempeño”.

El nuevo chairman es visto como alineado con Trump, quien ha exigido agresivamente recortes de tasas y llegó a bromear con que demandaría a Warsh si no bajaba los costos de endeudamiento.

Sin embargo, el propio mandatario pidió este viernes que el nuevo jefe de la Fed actúe con plena independencia: “No me mires a mí, no mires a nadie, haz lo tuyo y haz un gran trabajo”.

El mayor desafío: inflación versus crecimiento

El escenario que hereda Warsh es considerablemente más complejo que el que existía cuando Trump lo nominó en enero, cuando las expectativas apuntaban a una inflación enfriándose y un crecimiento estabilizándose.

El consumidor estadounidense se ha mantenido resiliente y continúa gastando pese a los mayores precios, lo que ha evitado una recesión.

Sin embargo, el sentimiento del consumidor se encuentra en su peor nivel histórico, lo que podría tener ramificaciones políticas significativas de cara a las elecciones de mitad de período.

La primera reunión de Warsh como presidente de la Reserva Federal está programada para el 16 y 17 de junio, apenas días después de asumir el cargo.