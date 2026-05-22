Juzgado decreta prisión preventiva e internación provisoria para autores de turbazo a expresidente del TC, Iván Aróstica

Durante este viernes se llevó a cabo la audiencia de formalización de los cuatro detenidos tras el “turbazo” que afectó al domicilio del exministro y expresidente del Tribunal Constitucional, Iván Aróstica, en la comuna de San Miguel.
Tras la audiencia, el 11° Juzgado de Garantía de Santiago decretó la medida cautelar de prisión preventiva para el único mayor de edad e internación provisoria para los otros tres imputados, quienes son menores de edad, todos formalizados por el delito de robo con violencia.
Respecto a las dos mujeres adultas detenidas en el operativo, ambas quedaron con arresto domiciliario total y arraigo nacional tras ser formalizadas en calidad de encubridoras. Además, el tribunal fijó un plazo de 120 días para el desarrollo de la investigación.
El violento asalto ocurrió durante la madrugada de este viernes, cuando un grupo de siete delincuentes intentó ingresar a la fuerza al hogar del abogado, quien en ese momento se encontraba junto a su familia.
Sin embargo, Aróstica repelió el robo utilizando un arma de fuego debidamente inscrita, lo que desató un intercambio de disparos con los antisociales. El enfrentamiento terminó con uno de los delincuentes fallecido en el lugar y otros dos heridos. Por su parte, el jurista también resultó con lesiones tras recibir un impacto de bala en el brazo y un golpe en la cabeza.
AHORA: 11º Juzgado de Garantía decreta prisión preventiva de un adulto e internación provisoria de 3 adolescentes, imputados como autores de robo con homicidio frustrado perpetrado en residencia de exministro del TC Iván Aróstica, en San Miguel. Plazo de investigación: 120 días. pic.twitter.com/tbVskvvi9P
— Poder Judicial Chile (@PJudicialChile) May 23, 2026
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