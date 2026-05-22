FIFA sanciona a México por grito homofóbico: Jugarán con aforo reducido en partido con Ghana

(EFE).- La Federación Mexicana de Fútbol (FMF) anunció este viernes que fue sancionada por la Comisión Disciplinaria de la FIFA con una reducción de aforo para el partido amistoso que más tarde la selección de México sostendrá ante su par de Ghana.

“La Comisión Disciplinaria de la FIFA notificó a la FMF la imposición de una sanción que consiste en el cierre parcial del aforo del estadio Cuauhtémoc para el encuentro entre México y Ghana, derivado del grito discriminatorio registrado durante los partidos de la selección mexicana ante Ecuador y Paraguay”, informó la FMF a través de un comunicado.

Los partidos en mención se jugaron en octubre y noviembre de 2025.

El juego ante los ecuatorianos fue en el estadio Akron de Guadalajara, Jalisco, y el choque contra los paraguayos sucedió en el Alamodome de San Antonio, Texas, en Estados Unidos.

En ambos partidos la afición emitió el grito homofóbico por el que la selección mexicana ya ha sido sancionada en otras ocasiones.

El partido ante Ghana de este viernes se realizará en el estadio Cuauhtémoc de Puebla, que tiene una capacidad de poco más de 51.000 aficionados, límite que no podrá toparse por la sanción recibida.

“En cumplimiento de dicha resolución, se bloquearon algunas zonas para la venta al público conforme a las disposiciones establecidas por la FIFA y las autoridades operativas del estadio”, detalló el comunicado.

El grito que las autoridades del fútbol mexicano no han podido erradicar también sonó con fuerza el pasado 28 de marzo en la reapertura del Estadio Azteca, durante el amistoso entre México y Portugal.

“La FMF reitera su compromiso con la erradicación de cualquier conducta discriminatoria en los estadios y hace un llamado a la afición para alentar con pasión y respeto, contribuyendo a que el fútbol siga siendo un espacio familiar e incluyente para todos”, concluyó el escrito.

La Federación Mexicana de Futbol informa: pic.twitter.com/BUzSZAQE8B — Federación Mexicana de Futbol (@FMF) May 22, 2026

El pasado jueves la FMF informó que lanzará una campaña, impulsada por leyendas locales como Hugo Sánchez y Manuel Negrete, a través de redes sociales, para promover ‘la ola’, un ritual en el que la afición se levanta en seguidilla y extiende los brazos al cielo, como apoyo a la selección en vez del grito homofóbico.

La urgencia para terminar con dichos insultos se da a días del debut de México, el próximo 11 de junio, en el Mundial 2026, en el que se medirá a Sudáfrica en el partido inaugural del certamen, en el estadio Azteca.