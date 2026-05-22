Nuevo aumento en las cuentas de luz: CNE confirma alza promedio del 4,9% a partir de julio

La Comisión Nacional de Energía (CNE) proyectó este viernes un nuevo aumento en las cuentas de la luz, el cual comenzará a regir a partir del 1 de julio.

De acuerdo con los cálculos del organismo, el incremento promedio a nivel nacional será del 4,9%. No obstante, esta cifra variará según la empresa distribuidora, la zona geográfica y el nivel de consumo de cada cliente, según consignó Radio ADN.

El secretario ejecutivo (s) de la CNE, Mauricio Funes Huerta, explicó que esta alza se debe principalmente a dos factores: primero, el componente de generación eléctrica sube un 2,1% y, segundo, el cargo por transmisión eléctrica anota un incremento del 2,8%.

“El informe técnico definitivo de precio nudo promedio, emitido por la CNE el pasado 20 de mayo, muestra un alza promedio nacional de 2,1% en las cuentas de la luz, la cual se experimentará a partir del segundo semestre del presente año”, señaló la autoridad.

A esto sumó: “Junto con lo anterior, la Comisión ha emitido un informe técnico preliminar correspondiente a la componente de la transmisión de la tarifa eléctrica, el cual muestra un alza promedio nacional de 2,8%, también aplicable a partir del 1 de julio próximo”.

Debido a la combinación de ambos factores, la CNE proyectó de manera preliminar que el impacto total en las tarifas eléctricas se traducirá en un incremento promedio del 4,9% en el país.

Según la Resolución Exenta N° 250 del 22 de mayo, este último informe técnico se encuentra en fase de consulta y recepción de observaciones por parte de las empresas coordinadas del Sistema Eléctrico Nacional. Por ello, los valores de este segmento podrían experimentar variaciones menores de aquí a junio, mes en que se emitirá el reporte final y se fijará la estructura tarifaria definitiva para la segunda mitad del año.