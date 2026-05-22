Comisionado de la Macrozona Norte y “metáfora” migratoria del presidente Kast: “No me doy el lujo de interpretar sus frases; yo interpreto su espíritu”

El comisionado presidencial para la Macrozona Norte, Alberto Soto, abordó los avances del Plan Fronterizo impulsado por el gobierno del presidente José Antonio Kast y defendió los resultados obtenidos durante los primeros meses de implementación.

En conversación con CNN Prime, la autoridad sostuvo que “las medidas que hemos tomado en el contexto del plan y que se iniciaron el mismo 16 de marzo están comenzando a dar resultados, no solo en términos de avance de la implementación del plan, sino en los efectos que nosotros aprendíamos a crear”.

#CNNPrime | Alberto Soto, Comisionado Presidencial para la Macrozona Norte: “La efectividad del control aumentó. Si comparamos al año anterior, pasamos de 6 sucesos de contrabando frustrados a 34. Tenemos 560% de progreso” 💻https://t.co/Ox6C5F6K3w pic.twitter.com/7xqzpdxViY — CNN Chile (@CNNChile) May 23, 2026



Soto explicó que una de las primeras acciones fue la instalación de zanjas en sectores fronterizos estratégicos. Según detalló, la intención era generar “efectos de confluencia” que permitieran dirigir los movimientos hacia zonas previamente definidas para mejorar la vigilancia y el control. “La efectividad del control ha aumentado”, afirmó, agregando que entre el 11 de marzo y el 11 de mayo los “sucesos detectados y frustrados” vinculados al contrabando pasaron de seis a 34 casos, lo que, aseguró, representa “un 560% de progreso”.

Consultado por las críticas respecto a que el Ejecutivo se adjudique resultados obtenidos por policías y Fuerzas Armadas,defendió que el cambio principal ha sido la coordinación interinstitucional impulsada por el Ejecutivo. “Lo que hicimos fue cambiar la forma de trabajar”, afirmó. En esa línea, destacó el aumento del despliegue militar, el intercambio de inteligencia y la creación de un comité de macrozona encargado de coordinar el trabajo en el norte del país.

La autoridad también respondió a los cuestionamientos sobre cuánto del actual plan corresponde a iniciativas heredadas del gobierno anterior, particularmente respecto al Sistema Integrado de Frontera Norte (SIFRON). Soto afirmó que el programa impulsado por Kast “tiene mucho más que control de migración” y que está estructurado en tres ejes: control fronterizo y contramovilidad, optimización de la gestión de pasos fronterizos y reformas legales. “El plan del presidente Kast es integral en tres ejes y el Sistema SIFRON es parte de un eje”, indicó.

#CNNPrime | Alberto Soto, Comisionado Presidencial para la Macrozona Norte, por Sistema Integrado de Frontera iniciado por Boric: “No se puede desconocer lo que hizo anteriormente, pero nadie pensó en tres ejes, nosotros sí, y eso es mucho más completo” 💻https://t.co/Ox6C5F6K3w pic.twitter.com/1filO4X5DB — CNN Chile (@CNNChile) May 23, 2026



Al ser consultado sobre las declaraciones del presidente Kast respecto a la expulsión de migrantes irregulares, afirmando que eran una “metáfora” y la posterior aclaración de que se trataba de una “hipérbole”, Soto evitó interpretar directamente los dichos del mandatario. “No me doy el lujo de interpretar frases del presidente, yo interpreto el espíritu del presidente”, sostuvo.

Finalmente, el comisionado destacó el trabajo de los funcionarios desplegados en la frontera norte y las condiciones extremas en las que operan. “Tú subes 4.600 metros y te apunas. Tratas de hacer una zanja a 4.600 metros con una retroexcavadora. Tremendo, tremendo. Mi reconocimiento a esa gente que está ahí”, afirmó.

#CNNPrime | Alberto Soto, Comisionado Presidencial para la Macrozona Norte, por el uso del concepto “metáfora” por parte de Kast para hablar de la migración: “Para mí no es relevante” 💻https://t.co/Ox6C5F6K3w pic.twitter.com/mkhJYdhtd8 — CNN Chile (@CNNChile) May 23, 2026

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