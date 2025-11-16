Jeannette Jara pasa a segunda vuelta, pero enfrenta difícil desafío por suma de candidatos de derecha

Debido a que ninguno de los candidatos obtuvo la mayoría absoluta de los votos válidamente emitidos, se enfrentarán en una segunda vuelta el próximo domingo 14 de diciembre.

En una extensa jornada de elecciones, la candidata del oficialismo y la Democracia Cristiana (DC), Jeannete Jara (PC), pasó a segunda vuelta en las elecciones presidenciales 2025.

La exministra del Trabajo del gobierno de Gabriel Boric está quedando -con el 27% escrutado- por encima de José Antonio Kast (Partido Republicano).

Debido a que ninguno de los dos obtuvo la mayoría absoluta de los votos válidamente emitidos, se enfrentarán en una segunda vuelta el próximo domingo 14 de diciembre.

Jara: Las definiciones que marcaron su candidatura presidencial/su camino al sillón presidencial

La abogada y administradora pública se consolidó como una de las figuras clave de esta elección. Primero imponiéndose en una primaria presidencial del oficialismo, donde superó a la exministra del Interior, Carolina Tohá.

Tras su triunfo, en donde se impuso con un 60% de los sufragios versus el 28% de la militante PPD, Jara inició un largo camino que la llevó a marcar distancia del gobierno de Gabriel Boric y con su mismo partido, el PC, especialmente de la postura de algunos de sus líderes.

También sus desafíos estuvieron en reforzar su identidad propia, instar a la unión del progresismo y centrar el debate en temas sociales como pensiones y trabajo, así como en sobreponerse al uso reiterado de Cuba y Venezuela como flanco en su contra.

Distanciamiento del gobierno y construcción de identidad propia

Aunque fue una de las ministras más reconocidas del actual gobierno, gracias a la aprobación de leyes como la de 40 horas o el aumento del sueldo mínimo, en la campaña Jara optó por marcar distancia de La Moneda. Sin romper con el Ejecutivo, pero tampoco defendiéndolo a toda costa, ha recalcado sus diferencias con el estilo de gobernar de Boric.

Desde el primer momento manifestó su distancia. Ya tras su triunfo en la primaria, en junio, afirmaba que “en nuestro caso, como un proyecto de centroizquierda, recoge una buena parte de lo que ha sido el presidente Boric, de la presidenta Bachelet, pero sin duda tiene sus características propias; nadie es continuador completamente del otro“.

Ello solo se ha acentuado a raíz de materias como el Presupuesto 2026 y la crisis del Ministerio de Vivienda. Hasta en el último debate, Jara insistió en sus diferencias con el presidente y La Moneda, buscando ampliar su radio electoral: “(Con él) somos personas distintas, venimos de acciones políticas diferentes. En algunas cosas pensamos parecido, pero en otras no”.

Incluso, al final de la campaña y ante las acusaciones de sus rivales de ser la “continuidad” de la actual administración, la exministra del Trabajo optó por separarse más y deslizar críticas al gobierno saliente. “El Ejecutivo aún está a tiempo de corregir el rumbo”, dijo hace solo algunos días a propósito del proyecto de Presupuesto del año 2026.

Desde el Ejecutivo han desdramatizado sus dichos. “Es natural, normal y legítimo que los candidatos, incluso la candidatura oficialista, marquen sus diferencias y críticas. Ella está apostando a ser un nuevo gobierno con una coalición de más partidos de lo que nosotros hemos logrado gobernar y administrar este período”, dijo la ministra Camila Vallejo esta semana.

Jeannette Jara toma distancia de Boric tras emplazamiento a Kast: “Ese no es mi estilo”https://t.co/TGXCNbeHtG — CNN Chile (@CNNChile) October 3, 2025

¿Suspensión o renuncia? El fantasma de su militancia comunista

El fantasma de su militancia comunista fue uno de los primeros conflictos que Jara debió enfrentar. Desde la oposición y diversos sectores empezaron a criticarla por su militancia, la que tiene desde muy pequeña, criticando a su partido de no tener “credenciales democráticas” para liderar el país.

Fue así como de a poco, y con la intención de buscar un acercamiento al público de centro, es que comenzó a rondar la idea de que suspendiera o congelara su militancia. De hecho, el exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue, adelantó el anuncio en su podcast. Pero al final dicha situación no ocurrió.

Ya en la recta final de cara a las elecciones, la candidata única de la izquierda y la centro-izquierda aseguró que, de ser electa como presidente de la República, “suspenderá o renunciará” a su militancia en el Partido Comunista, ya que cree que es mejor “dar señales claras”. “Mi intención es gobernar a la ciudadanía y no a los militantes de un partido“.

En el último debate presidencial recalcó que, en caso de llegar a La Moneda, pondrá en suspenso su militancia comunista. “No sé muy bien si la figura es congelar o renunciar, básicamente porque creo que mi energía tiene que estar concentrada en darle solución a los problemas y no estar en cada evento respondiendo sobre el Partido Comunista”.

#CNNChileRadio | Cristián Monckeberg, exministro: “La militancia del PC siempre ha sido convulsionada en Chile. El problema de Jeannette Jara es ese (…) Es una mochila extra que algunas personas miran con extrañeza”. 📡Sigue la señal aquí https://t.co/AIuGjCzPk0 pic.twitter.com/RxZDxZOOe7 — CNN Chile (@CNNChile) November 6, 2025



La posibilidad inmediatamente levantó críticas, pero la colectividad respaldó su opción. “La decisión que tome será absolutamente respetada por el conjunto del partido (…). No tiene ninguna limitación para una decisión de ese tipo y lo comprenderemos como un hecho positivo a favor de un proceso mayor”, dijo a CNN Chile Lautaro Carmona, presidente del PC.

La propuesta de Jara no sería un caso inédito en Chile: Patricio Aylwin (1990-1994) suspendió su militancia democristiana al llegar al poder, mientras que Sebastián Piñera (2010-2014 y 2018-2022) renunció a Renovación Nacional tras ser electo para su primer mandato.

#CNNChileRadio | Lautaro Carmona, presidente del Partido Comunista, sobre la posibilidad de la renuncia de militancia de Jeannette Jara: “No tiene ninguna limitación para una decisión de ese tipo”. 📡Sigue la señal aquí https://t.co/AIuGjCzPk0 pic.twitter.com/aj7wL5fOu0 — CNN Chile (@CNNChile) November 6, 2025

Cuba y Venezuela: La piedra en el zapato

Durante la campaña, las preguntas sobre Cuba y Venezuela se transformaron en uno de los temas más incómodos para Jeannette Jara, obligándola a definir su postura frente a los regímenes que históricamente han tensionado al PC chileno. Aunque ha buscado responder con cautela, sus declaraciones han generado debate y ciertos roces con su partido.

La exsecretaria de Estado es considerada una figura menos dogmática que otros líderes comunistas y ha mantenido en los últimos tiempos alguna diferencia con la cúpula del partido, especialmente con Lautaro Carmona, o con figuras influyentes como el exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue, lo cual ha sido utilizado por sus contrincantes en más de alguna oportunidad.

Uno de los últimos ejemplos de ello ocurrió a finales de agosto a propósito del premio Nobel de la Paz dado a María Corina Machado, líder opositora venezolana: mientras Jara valoró el reconocimiento, Carmona y Jadue lo rechazaron en duros términos. “El comité optó por llamar ‘paz’ a lo que, en el Sur, conocemos como intervención y tutela”, dijo el exalcalde.

Respecto a Cuba, ya antes de la primaria el presidente del PC la contradecía al defender al régimen castrista y responsabilizar al bloqueo estadounidense de la falta de democracia en Cuba. Ella, si bien al principio utilizó respuestas del tipo más evasivo, en septiembre pasado fue tajante al señalar que el régimen de la isla “claramente no es una democracia“.

La lucha por mantener el discurso de unidad

Otro de los momentos complejos de Jara a lo largo de su campaña por la presidencia fue cuando, pese a sus anhelos y a los del presidente Boric, el oficialismo decidió no competir con una lista única parlamentaria, esto luego de que Acción Humanista (AH) y la Federación Regionalista Verde Social (FRVS) optaron por escindirse de ese ideal.

Entre los argumentos esgrimidos por los partidos para tomar dicha decisión estaba la poca cooperación y apertura de los partidos para distribuir cupos. “Si bien la unidad es lo ideal, la realidad nos obliga a buscar alternativas. Muchas veces lo perfecto es enemigo de lo bueno“, dijo en ese entonces el presidente del FRVS, Jaime Mulet.

Pese a que tanto Mulet como el presidente de Acción Humanista, Tomás Hirsch, dijeron que no hubo un quiebre de relaciones, de todas formas esta situación debilitó la idea de unidad que Jara intentó sostener durante su campaña y abrió dudas sobre su capacidad para liderar a un bloque que no logró alinearse detrás de una estrategia común.