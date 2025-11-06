Jeannette Jara dice que se alejará del PC en caso de salir presidente: “Para ahorrar problemas”

En una entrevista, la carta del oficilismo dijo entender "que se requieren gestos políticos, porque observo una intencionalidad permanente de hacer ver que este sería un gobierno de un partido único".

Este jueves, Jeannette Jara (PC), candidata presidencial del oficialismo y la DC, afirmó que se alejará del Partido Comunista de ganar en las elecciones. “Es bien probable”, dijo.

¿Por qué Jeanette Jara se alejará del PC si gana las elecciones?

En entrevista con Cooperativa, la exministra del Trabajo del actual gobierno sostuvo que “es bien probable” que renuncie o suspenda su militancia al PC de ser electa presidente.

“Veo que, durante la campaña, se ha generado tanta controversia con aquello (…). Varios medios de comunicación insisten permanentemente en presentarme como la candidata del PC —lo cual, no niego, pues milito ahí—, pero hoy represento a una coalición mucho más amplia“, agregó.

En esta línea, dijo no querer que existan “más cargas” sobre una responsabilidad que “tendría eventualmente como presidenta si así me eligen los chilenos y chilenas (…); creo es mejor dar señales claras, porque mi intención es gobernar a la ciudadanía, no a los militantes de un partido”.

“Para ahorrar problemas, mis fuerzas van a estar en conducir Chile si soy elegida Presidenta. Lo más probable es que suspenda o renuncie (la militancia); la figura que proceda en ese momento”, dijo la candidata, quien añadió que, de todas formas, “no es un tema que tenga hoy zanjado“.

“Lo único que quiero señalar es que si soy presidenta, voy a presidir a los chilenos que piensan como yo y a los que no también. Entiendo que se requieren gestos políticos, porque observo una intencionalidad permanente de hacer ver que este sería un gobierno de un partido único”, cerró.

Consultado por esta opción en CNN Chile Radio, el presidente del colectivo, Lautaro Carmona, respaldó a Jara. “La decisión que tome al respecto va a ser absolutamente respetada por el conjunto del partido, empezando por la dirección del partido (…). No tiene ninguna limitación para una decisión de ese tipo y nosotros vamos a comprenderlo como un hecho positivo a favor de un proceso mayor”.