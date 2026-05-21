Sernac oficia a Entel, Claro, Movistar y Tuves HD por migración de clientes sin consentimiento

El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) ofició a Entel, Claro, Movistar y Tuves HD tras detectar un patrón de reclamos de usuarios que aseguran haber sido migrados al servicio de televisión satelital Tuves HD sin su consentimiento.

La investigación busca determinar en qué momento terminaron los contratos con las compañías originales y desde cuándo opera Tuves HD como prestador, además de establecer si existió autorización expresa de los clientes para ceder o modificar esos contratos.

Según el análisis preliminar del Sernac, Claro, Movistar y Entel cedieron servicios de televisión satelital sin el consentimiento previo de los consumidores.

Hasta la fecha, el organismo acumula más de 100 reclamos desde distintas regiones del país, con denuncias que incluyen alzas en las mensualidades, eliminación de canales, cambios en los ciclos de facturación y cobros por servicios no pactados.

Trabas para terminar los contratos

Según reportó ADN Radio, Uno de los problemas más frecuentes entre los afectados es la dificultad para dar de baja los servicios. Según los consumidores, las empresas involucradas se derivan mutuamente las responsabilidades, lo que impide concretar la salida del contrato y genera cobros por prestaciones que ya no se entregan.

Ante este escenario, el Sernac recordó que los consumidores tienen derecho a poner término a sus contratos y a exigir el cumplimiento de las condiciones originalmente pactadas en sus servicios de telecomunicaciones.