Día de los Patrimonios: Teatro chileno será revisitado con muestra gratuita de documentales en la UC

La historia reciente del teatro chileno será parte de la programación del Día de los Patrimonios 2026, con una muestra gratuita de documentales que revisará distintas trayectorias escénicas desde los años 60 hasta la actualidad.

La actividad, titulada “Retrospectiva del teatro chileno en tres documentales (2022–2025)”, se realizará el sábado 30 y domingo 31 de mayo en el Centro de Extensión Oriente de la Universidad Católica, ubicado en Jaime Guzmán Errázuriz 3300, Providencia.

La iniciativa es impulsada por la Facultad de Artes UC en colaboración con la Dirección de Asuntos Culturales del Ministerio de Relaciones Exteriores (DIRAC) y cuenta con financiamiento del Programa de Apoyo a Organizaciones Culturales Colaboradoras del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.

¿Qué propone la retrospectiva?

La muestra reunirá tres piezas audiovisuales que cruzan archivo, memoria y creación escénica, a través de figuras clave del teatro nacional como Alejandro Sieveking, Víctor Jara, Bélgica Castro, Tomás Vidiella y Jacqueline Roumeau.

Los documentales abordan trayectorias artísticas, memorias escénicas y experiencias vinculadas a resistencia, creación colectiva y reinserción social, en diálogo con distintos procesos que han marcado la historia reciente del país.

“Estos trabajos utilizan el testimonio y el documento para ingresar a la trastienda de espectáculos que marcaron la vida del país, proyectando el estado de ánimo de Chile y su imaginario cultural”, señaló Jonathan Aravena, académico UC y director de uno de los filmes.

Programación de la muestra

El sábado 30 de mayo a las 15:00 horas se exhibirá Éramos tan felices, de María de la Luz Hurtado y Marcelo Porta. El documental revisita la colaboración artística entre Alejandro Sieveking, Bélgica Castro y Víctor Jara.

El domingo 31 de mayo a las 11:00 horas será el turno de El método Roumeau: de la cárcel al teatro, de Juan Esteban Vega y Jacqueline Roumeau, obra que aborda más de 25 años de trabajo teatral en contextos penitenciarios y su impacto en procesos de reinserción social.

Ese mismo domingo, a las 15:00 horas, se presentará Vidiella, el archivo de una bestia, de Jonathan Aravena, filme centrado en la vida, trayectoria y legado artístico de Tomás Vidiella.

Todas las funciones serán con entrada liberada, como parte de una programación que busca acercar al público a la memoria del teatro chileno desde el cruce entre patrimonio, archivo y creación contemporánea.