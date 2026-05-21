Previo al “Día del Completo”: Talca se corona como la ciudad más “completera” de Chile según Uber Eats

A tres días del 24 de mayo, Día del Completo, Uber Eats publicó un ranking de las ciudades más completeras de Chile, medido en proporción de pedidos respecto de la población de cada ciudad. El resultado sorprende: Talca se corona como campeona, seguida por Concepción en segundo lugar y Valparaíso en tercero.

Según la plataforma, en los últimos doce meses se realizaron más de 880 mil pedidos de completos a través de Uber Eats en todo el país. En torno a la fecha de celebración, las ventas se triplican respecto a una semana normal.

“El completo es una de esas preparaciones que se adapta muy bien al delivery: es transversal, tiene distintas versiones y funciona para diferentes momentos de consumo”, señaló Verónica Jadue, gerente de Comunicaciones de Uber Eats.

El italiano, lejos el favorito

Entre las variedades disponibles, el completo italiano —tomate, palta y mayonesa— es el más pedido con amplia ventaja. Le siguen el dinámico (tomate, palta, chucrut, salsa verde y mayonesa) y el alemán (tomate, chucrut y mayonesa).

Para celebrar la fecha, Uber Eats anuncia promociones en distintas ciudades del país. A nivel nacional, Doggis ofrece 40% de descuento en su Box Hot Dog Italiano. En Santiago destacan ofertas de hasta 50% y promociones 2×1 en locales como Fuente Uracas, El Bajón, Marino’s Ñuñoa y Donde La Chipi, entre otros. Las promociones también alcanzan ciudades como Arica, Iquique, Valparaíso, Concepción, Temuco y Osorno.