Kate Bush debuta como directora de cine y gana premio en festival clasificatorio para los BAFTA

Kate Bush suma un nuevo título a su carrera: cineasta galardonada. La legendaria artista británica ganó el premio de animación en el Festival de Cine de Carmarthen Bay, en Gales, por su cortometraje de debut como directora, “Little Shrew”. El festival es además un evento clasificatorio para los premios BAFTA.

La película animada en blanco y negro sigue a un pequeño mamífero que busca esperanza mientras atraviesa una ciudad destruida por bombardeos, en una historia inspirada en la guerra de Ucrania. El cortometraje se construye sobre la canción “Snowflake”, del álbum “Fifty Words for Snow” de 2011.

Según reportó Variety, Bush escribió y dirigió la pieza, con storyboard basado en bocetos propios e ilustraciones de Jim Kay, con el objetivo de recaudar fondos para niños afectados por la guerra a través de la organización benéfica War Child.

“‘Little Shrew’ está increíblemente emocionada de que se le haya otorgado un honor tan grande. ¡Estamos sobre la luna!”, declaró Bush tras conocer el galardón.

Una carrera que no para

El premio llega en un período de renovada visibilidad para Bush. Su canción “Running Up That Hill” alcanzó el número uno en el Reino Unido tras aparecer en la temporada 4 de “Stranger Things”, convirtiendo a Bush en la artista femenina de mayor edad en liderar esa lista. El tema superó los 1.500 millones de reproducciones en Spotify, más de cincuenta años después de que firmara su primer contrato discográfico.