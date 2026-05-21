Radio CNN

¿Y el Caballero Cruzado?: Católica presenta a Charly, su nueva mascota oficial que es idéntica al hincha corpóreo

Por

Universidad Católica tiene mascota oficial: Charly. Un caballero del tiempo que será el protector del cuadro cruzado.

El nuevo corpóreo del cuadro cordillerano es idéntico al actual Caballero Cruzado, hincha que se disfraza y que se ha ganado el respeto y cariño de la barra de Los Cruzados.

A través de redes, Católica informó que “ha llegado un nuevo guardían de los tiempos cruzados. Viene a proteger nuestro legado. Un protector del pasado ha cruzado un portal del tiempo para cuidar el presente y caminar junto a nosotros hacia el futuro. 

“Su nombre es 𝐂𝐇𝐀𝐑𝐋𝐘, en honor al último territorio de esta orden de #LosCruzados, San Carlos de Apoquindo. ¡Démosle la bienvenida a Charly, el custodio del tiempo y de nuestra identidad!”, cerraron. 

Sin embargo, no detallaron si dicha mascota es un homenaje o no al mítico hincha corpóreo que durante años ha acompañado al cuadro cruzado por diversas canchas del país.  

Lo más leído

Lee también