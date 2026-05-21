Matthei arremete tras cambio de gabinete: “No entiendo por qué alguien pensó que un fiscal poseía el conocimiento y las capacidades para ser ministro de Seguridad”

La excandidata presidencial y exalcaldesa, Evelyn Matthei arremetió tras el cambio de gabinete del pasado martes, donde las ministras de Seguridad y Segegob, Trinidad Steinert y Mara Sedini, respectivamente, dejaron sus cargos.

El ajuste significó un hito, ya que se convirtió en el cambio de gabinete más rápido desde el retorno a la democracia, con 70 días. El mismo Presidente José Antonio Kast reconoció que la modificación de piezas ministeriales “no era lo que tenía pensado para esta etapa de gobierno”.

En entrevista con LUN, la militante UDI valoró la llegada de Martín Arrau a la cartera que fue liderada por la exfiscal Steinert. “Siempre dije que ese ministerio debía estar a cargo de un ingeniero”, comenzó diciendo.

Agregó que “son muchísimos sistemas que trabajan en paralelo y lo que se debe lograr es la integración de todos ellos. Ello requiere la formación de ingenieros conscientes de los diversos procesos que llevan al cumplimiento de una meta”.

Sobre la decisión del Presidente Kast de nombrar a Steinert en Seguridad, Matthei fue tajante: “No entiendo por qué alguien pensó que un fiscal poseía el conocimiento y las capacidades para ser ministro de Seguridad. La persecución penal es im-portantísima, pero está en manos de la Fiscalía. El ministro de seguridad tiene otras responsabilidades”.

Además, acusó que ella dispuso al actual gobierno de un plan de seguridad y de sus equipos a cargo de la materia, pero que el material no fue leído.

“Antes de la segunda vuelta, Juan Luis Ossa, el encargado de nuestro programa, se puso a disposición del equipo del actual presidente con la disposición de explicar todo su conte-nido. Nuestro programa de seguridad era amplio, detallado e incluía costos y plazos. También solicité a todos nuestros expertos que colaborasen, porque se trata del futuro de Chile. Nadie se dio el trabajo siquiera de leerlo. Si no tienen plan de seguridad, el nuestro sigue disponible у nuestra gente feliz de colaborar”, cerró.