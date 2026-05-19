“No era lo que tenía pensado para esta etapa de gobierno”: Kast explica razones para modificar su gabinete

El presidente José Antonio Kast concretó su primer ajuste de gobierno a tan solo 70 días de haber asumido el gobierno.

Este cambio de gabinete es el más rápido para un gobierno desde el retorno a la democracia.

En concreto, las ministras de Seguridad, Trinidad Steinert y de la Segegob, Mara Sedini, dejaron sus cargos.

Al respecto, Kast afirmó: “No esperaba hacer este cambio de gabinete. No era lo que tenía pensado para esta etapa de gobierno”, pero que el sentido de urgencia lo llevó a tomar la decisión”.

En esa línea, el Mandatario aseguró que “en base al sentido de urgencia que hoy tiene a nuestro país y la necesidad de responder a las tareas que Chile nos encomendó, es que he decidido realizar este ajuste”.

Sobre la exfiscal, Kast aseguró que “le tocó asumir en estos primeros meses de gobierno uno de los desafíos más complejos y más urgentes que tiene nuestra patria. Devolverle la tranquilidad a las familias y la autoridad al Estado frente al crimen organizado, frente al narcotráfico, frente a la violencia que durante años ha avanzado en nuestro país sin que nadie la detuviera”.

“ Trinidad asumió este compromiso con una dedicación y una convicción que pocos pueden igualar. Trabajó de manera incansable, recorrió unidades policiales a lo largo de todo nuestro país. Escuchó a carabineros, a la Policía de Investigaciones, a Gendarmería, a nuestras Fuerzas Armadas en cada una de sus misiones”, agregó.

Además, aseguró que “incluso hoy, en una jornada en la que se han obtenido resultados concretos, producto de un trabajo largo del Ministerio Público, de nuestras Policías y de nuestras Fuerzas Armadas, quiero decir que detrás de cada golpe contundente al crimen, al terrorismo, hay también una impronta política, una decisión, una convicción de todo nuestro gobierno. Y esa impronta, en estos primeros meses, lleva tu sello, el sello de Trinidad Steinem, una mujer valiente, una mujer coherente, que ha enfrentado situaciones muy difíciles en su vida y también en estos meses. Gracias Trinidad, gracias por tu entrega, por tu rigor, por tu valentía y por haberle dado la esperanza a los chilenos de que un Chile sin violencia, un Chile sin terrorismo, es posible. Muchas gracias”.

En tanto, sobre Sedini, el Jefe de Estado destacó que “estuvimos juntos desde la campaña. Lo entregaste todo para que llegáramos a recuperar la casa de todos. Porque es la casa de todos. Asumiste un ministerio difícil en estos meses. Te ha tocado ser el rostro de decisiones impopulares. Siempre con energía, siempre con fuerza, con valentía. Un proceso de instalación no es fácil. Y se requiere fuerza y convicción, como la que tú has tenido, para enfrentar situaciones injustas, muy injustas”.

“Pero nunca decaíste. Siempre estuviste ahí. Literalmente al pie del cañón. Al pie de los cañones. Y también en el patio de los naranjos. Dando las buenas y las malas noticias”, cerró.