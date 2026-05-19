Oposición reacciona a salida de ministras Steinert y Sedini: “Este es el inicio de una crisis más profunda en el Gobierno”

Este martes se confirmó la salida de la ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, y de la vocera de Gobierno, Mara Sedini, del gabinete.

La salida de Steinert se produce a un día de que partidos de la oposición y el Partido de la Gente (PDG) anunciaran una interpelación en su contra a propósito del plan de seguridad del Ejecutivo.

Asimismo, es importante recordar que el rol de Sedini como vocera había sido cuestionado reiteradamente tanto por la oposición debido a una serie de episodios polémicos y declaraciones que causaron controversia.

Oposición reacciona a salida de Sedini y Steinert

Desde el Partido Socialista (PS), la timonel Paulina Vodanovic criticó el hecho: “Es la primera vez que veo que el cambio de gabinete lo anuncian los parlamentarios“.

“Aquí ha habido un gobierno que ha experimentado con perfiles no aptos para el cargo, particularmente en el caso de la vocera. Vimos una vocera que estaba muda, que no hablaba, que no salía, que arrancaba, que no comunicaba cuando era su principal obligación. (…) Claro que era oportuno, porque mañana ella tenía que venir a enfrentar al Congreso Nacional en esa ley y, evidentemente, el gobierno no quiso pasar por un nuevo bochorno”, declaró sobre Sedini.

Respecto a Steinert, señaló que “en materia de seguridad es gravísimo el hecho de que hayamos estado 68 días sin un plan. Y cuando se hace uso de una legítima facultad que tienen los parlamentarios —los diputados en este caso— de interpelar a la ministra, finalmente sea removida para no someterla a eso, después del penoso hecho de haber leído por horas un documento y no tener finalmente el plan que tanto se ha aludido y que es una obligación legal”.

A sus declaraciones se sumaron las de la senadora independiente Fabiola Campillai, quien endureció el tono contra la administración vigente: “La presencia de la ministra Steinert era insostenible. El presidente llegó al gobierno con promesas de seguridad, pero lo único que su ministra hizo fue dilatar y hacer caso omiso a las exigencias de la ciudadanía. Sin duda, este es el inicio de una crisis más profunda en el Gobierno (…) Espero que los nuevos ministros que asuman tengan la experiencia política y, sobre todo, técnica para recuperar el tiempo que se ha perdido”.

Por su parte, desde el Partido Demócrata Cristiano (DC), el senador Iván Flores no se manifestó sorprendido por la salida de la exfiscal: “Después de todos los desatinos, ilegalidades y faltas de la ministra Steinert, y lo que viene —la interpelación y el informe de Contraloría que va a generar un problema nuevo para el Gobierno—, era evidente. Lo que quieren hacer es evitar el bochorno de tener una ministra interpelada antes de la cuenta pública. Que aprovechen y cambien el equipo también”.

El presidente de la DC y diputado, Álvaro Ortiz, expresó que espera “un acto de humildad, que el gobierno entienda que con la prepotencia y arrogancia con las que ha actuado durante estos 70 días, se está cayendo a pedazos su estabilidad como Ejecutivo. Que coloque en esos cargos a personas que no solamente los hayan ayudado en campaña o que puedan haber tenido éxito en otras áreas, porque una cosa muy distinta es con guitarra“.

“Por lo tanto, esperamos que Chile pueda tener la buena noticia de que se coloque a personas experimentadas. Pareciera ser que poco a poco la derecha más moderada de nuestro país va a llegar a ocupar puestos de relevancia en un gobierno de ultraderecha que ha demostrado que realmente es un fracaso”, añadió Ortiz.

Por último, desde el Frente Amplio (FA), el senador Diego Ibáñez cuestionó en X: “Improvisación, desorden y falta de liderazgo, eso denota la gestión del Pdte. Kast en seguridad con Steinert a la cabeza. Fueron 60 días perdidos para Chile, incumpliendo con el propio estándar que se autoimpuso en campaña. Nuestro país necesita un plan concreto en seguridad, por el bien de todos; comiencen a gobernar”.

La reacción del PDG por la salida de las ministras

El excandidato presidencial y líder del PDG, Franco Parisi, también se refirió al cambio de gabinete.

Parisi sostuvo que el Ejecutivo “hace rato” tuvo que tomar la decisión de remover a la exfiscal y a la exvocera del gabinete.

Además, comentó que desde la colectividad ven con buenos ojos que el “ministro del Interior tenga la vocería”, en referencia a los trascendidos que apuntan a que el ministro del Interior, Claudio Alvarado, asumiría también la vocería, siendo biministro.

Revisa las otras reacciones

A menos de tres meses de asumir, Kast cambia a su ministra de Seguridad y a su vocera en medio de su principal propuesta legislativa. Steinert se va sin un plan de seguridad, sin conducción ni respuestas, y Sedini deja un rol para el cual, a todas luces, no estaba preparada.… — Ana María Gazmuri (@AnaMariaGazmuri) May 20, 2026

Kast eligió este gabinete. Nadie lo obligó.

A 70 días ya está sacando ministras. La salida de Steinert y Sedini es reconocimiento de fracaso e improvisación. El cambio de gabinete más rápido de la historia. El gabinete más chanta en mucho tiempo.

El Presidente tiene que hacer… — Daniel Manouchehri (@danimanouchehri) May 19, 2026