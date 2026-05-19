Tan solo 70 días: José Antonio Kast realiza el cambio de gabinete más temprano de un gobierno tras asumir el poder

Este martes se confirmó que el Presidente José Antonio Kast decidió llevar a cabo un cambio de gabinete, el primero en su gestión.
Con esta determinación -en donde las ministras de Seguridad, Trinidad Steinert y de la Segegob, Mara Sedini, dejarán sus cargos- la administración Kast se anota ser el gobierno que más rápido removió ministros tras haber asumido.
En total fueron 70 días en que el gabinete con el que Kast llegó al gobierno se disolvió. En 2006, Bachelet había dec idido hacer ajustes en su equipo ministerial a los 4 meses y 3 días.
En tanto, Sebastián Piñera en su segunda administración, hizo su primer ajuste a los 4 meses y 29 días. Y Gabriel Boric hizo lo mismo, pero a los 5 meses y 14 días.
