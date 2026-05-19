No solo Steinert: Ministra Mara Sedini también dejaría el gobierno

Este martes, el gobierno decidió sacar del gabinete a la ministra secretaria general de Gobierno, Mara Sedini, según informó La Tercera y confirmaron fuentes a CNN Chile.

La salida de la vocera se da en medio de un complejo escenario político para el Ejecutivo y tras semanas marcadas por cuestionamientos a su desempeño comunicacional.

La desvinculación de Sedini fue comunicada por el presidente José Antonio Kast a los presidentes de los partidos oficialistas durante esta jornada, en el marco de un cambio de gabinete que busca reordenar al Ejecutivo.

Sedini había enfrentado críticas debido a una serie de episodios polémicos y declaraciones que causaron controversia. Sus intervenciones también provocaron incomodidad dentro del oficialismo, donde algunos dirigentes cuestionaban la estrategia comunicacional del gobierno.

La salida de Sedini se suma además a la de la ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, cuya desvinculación también fue confirmada este martes. Ambas salidas representan uno de los ajustes más importantes realizados hasta ahora por la administración de José Antonio Kast.

Para pasadas las 20:00 horas de esta misma jornada está programada la ceremonia de cambio de gabinete en el Palacio de La Moneda, instancia en la que el mandatario oficializará las salidas y anunciará a las nuevas autoridades.

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