Sernac oficia a empresas de telecomunicaciones por traspaso de usuarios sin autorización a Tuves HD: Acusan cobros fantasmas

El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) ofició este martes a empresas de telecomunicaciones del país para que entreguen toda la información respecto a un supuesto traspaso de clientes sin consentimiento hacia la empresa Tuves HD.

Esto nace a raíz de los más de 100 reclamos ingresados al servicio, en los cuales se acusa el traspaso de cartera sin consentimiento, la pérdida de beneficios comerciales pactados y cobros por servicios no prestados.

La investigación del organismo busca determinar las fechas exactas del fin de los contratos originales y el inicio del nuevo servicio, detallar las nuevas condiciones comerciales y cuantificar a los usuarios afectados.

Además, las compañías deberán presentar al Sernac documentos que “acrediten la obtención del consentimiento de los consumidores afectados para la cesión o modificación de sus contratos, conforme a la normativa vigente”.

Asimismo, tendrán que detallar el total de reclamos ingresados por los consumidores en cada empresa, cuáles son las medidas que tomarán para compensar eventuales perjuicios y sus plazos.

¿Cuáles son las empresas investigadas?

El organismo fiscalizador aclaró que el oficio corresponde a las empresas Entel, Claro, Movistar y Tuves HD. Sería a esta última a la que los consumidores acusan haber sido traspasados sin su consentimiento.

📱Los usuarios acusan traspasos de cartera sin consentimiento, pérdida de beneficios comerciales pactados y cobros por servicios no prestados. 📋Con el oficio buscamos conocer todos los antecedentes relacionados con el traspaso de clientes. Más en👉 https://t.co/Z1q6rRitUi pic.twitter.com/zZhrCtmySo — SERNAC (@SERNAC) May 19, 2026

Usuarios reclaman traspaso sin autorización a Tuves HD y cobros fantasmas

Según las denuncias, los consumidores explicaron que, sin previo aviso, se les informó que fueron traspasados al proveedor Tuves HD sin su consentimiento, pese a que contaban con un contrato con otro operador.

A esto se le suma que, en el traspaso, “se modificaron unilateralmente las condiciones, aplicando cobros no pactados, generando cambios al aumentar el valor de la mensualidad y la suspensión de canales, entre otras situaciones”.

El Sernac advirtió que, de ser así, “el nuevo proveedor (Tuves HD) no estaría respetando las condiciones comerciales originales, eliminando beneficios de costo cero y modificando arbitrariamente los ciclos de facturación”.

Los usuarios reportan que, al intentar terminar el contrato, “ambas compañías se derivan la responsabilidad, impidiendo el cese del servicio y continuando con la emisión de boletas por prestaciones no ejecutadas”.

Las más de 100 denuncias ingresadas a nivel nacional revelan un modus operandi en el mercado de las telecomunicaciones que apunta a una migración forzosa de usuarios hacia Tuves.

De acuerdo con el análisis del organismo, se sostiene que “las empresas Claro, Movistar y Entel han procedido a ceder sus servicios de televisión satelital a Tuves HD sin obtener el consentimiento previo y expreso de los titulares“.