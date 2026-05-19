Arsenal se corona campeón de la Premier League y rompe “maldición” de 22 años

La plantilla del Arsenal se reunió este martes en el centro de entrenamiento para ver el partido entre el Bournemouth y el Manchester City y celebrar la primera Premier League en 22 años para los ‘Gunners’.

La cadena británica “Sky Sports” distribuyó, a la conclusión del partido, las imágenes de los jugadores del Arsenal celebrando el pitido final en el Vitality Stadium y la consecución de un título muy esperando tras 22 años de espera y tres subcampeonatos consecutivos.

Los jugadores de la primera plantilla se pusieron a saltar y abrazarse, fundidos con trabajadores del club, y la celebración continuará el próximo domingo, cuando el Arsenal levante el título en el césped de Selhurst Park en el intrascendente encuentro frente al Crystal Palace.

El equipo del sur de Londres ya ha advertido a sus aficionados que está prohibida la reventa de entradas a aficionados del Arsenal, que tratarán por todos los modos de hacerse con un asiento para poder ver la primera Premier en dos décadas. La casa del Palace solo admite cerca de 2000 aficionados visitantes.

Por su parte, los aficionados del Arsenal se cuentan por miles esta noche en los alrededores del Emirates Stadium y del antiguo Highbury, donde la fiesta continuará hasta altas horas de la noche.

El club ya tiene preparado un desfile por las calles de Londres de cara al 31 de mayo, un día después de la final de la Liga de Campeones que disputarán en Budapest contra el Paris Saint Germain. Esta celebración que incluirá el recorrido por las calles de la ciudad en un autobús descapotable, es independiente del resultado en la Champions y se hará tanto se gane o se pierda contra el PSG. EFE