Era gerente comercial: Landes despide a Germán Naranjo luego de incidente racista y homofóbico en Brasil

A través de un comunicado interno, Landes oficializó este martes la salida definitiva del empresario Germán Naranjo de la compañía, a raíz del incidente racista y homofóbico que protagonizó en Brasil.

“Concluida la etapa de investigación interna iniciada el pasado sábado 16 de mayo, y tras ser apartado formal y preventivamente de sus funciones ese mismo día, informamos que Germán Naranjo Maldini ha dejado de ser gerente comercial de Landes“, informó la empresa, según consignó Radio Bío Bío.

Fue el sábado 16 de mayo cuando se divulgaron los videos del ahora exgerente en los que se le veía insultando a un pasajero a bordo de un vuelo de Latam con destino a Fráncfort.

“Negro, mono, no te conozco. Eres un mono… Los monos andan en los árboles”, dijo Naranjo, quien también imitó los sonidos de los primates, según grabaciones de video del momento.

Tras darse a conocer los hechos, Landes manifestó su rechazo por el actuar del gerente y por ello resolvieron “apartar formal y preventivamente a Germán Naranjo de sus funciones”, confirmando su desvinculación oficial durante esta jornada.

¿Qué dijo la empresa Landes?

En su comunicado interno, Landes reiteró su rechazo categórico al incidente y señaló que este ha ocasionado “un daño institucional que no merecemos“.

“Reiteramos que los hechos que fundamentan esta decisión de desvincular definitivamente al Sr. Naranjo revisten la mayor gravedad, no representan bajo ningún punto de vista los valores de nuestra compañía y de las personas que la integran, y nos han ocasionado un daño institucional que no merecemos“, sostuvo la empresa.

A lo que agregó: “Sabemos que este episodio ha generado inquietudes entre quienes formamos parte de Landes. Es natural que así sea, y como Gerencia de Asuntos Corporativos y Personas seguiremos disponibles para conversar con quienes así lo requieran y prestar el apoyo que sea necesario”.

Por último, la Gerencia de Asuntos Corporativos y Personas subrayó que “Landes opera con plena normalidad, respetando plazos, contratos y compromisos comerciales. Nuestro propósito de nutrir al planeta con lo mejor del mar chileno, que nos ha ligado a la historia de Talcahuano por más de 60 años, sigue en pie y se consolida como nuestro único horizonte”.