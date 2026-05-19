IPSA retrocede 1,13% y pierde los 10.400 puntos, mientras Wall Street cierra en rojo ante la presión sobre tecnológicas y aversión al riesgo

Una jornada marcada por números rojos tuvo el mercado este martes, luego de que aumentara la aversión al riesgo por parte de los inversionistas, creciera la presión sobre las empresas tecnológicas en Estados Unidos y la prevención por las tasas de la FED.

En Chile, el S&P IPSA perdió 1,13% y cayó de los 10.400 puntos hasta las 10.349,02 unidades, siendo su cierre más bajo desde el 6 de marzo, cuando finalizó la sesión en 10.314,03 puntos.

Entre las acciones más transadas en la Bolsa de Santiago, destacó el alza de Ripley (+2,37%), Vapores (+1,20%) y Aguas Andinas (+1,17%). Mientras que entre las que más perdieron se encuentran Norte Grande (-6,01%), Schwager (-5,29%) y Falabella (-3,63%).

Wall Street cierra con pérdidas por dudas sobre tasas de la FED

Wall Street finalizó en rojo este martes en sus principales selectivos, el S&P 500, el NASDAQ Composite y el Dow Jones, tras el estancamiento en las negociaciones en Medio Oriente y presión sobre empresas tecnológicas y dudas sobre si la FED reducirá las tasas este año.

El S&P 500, que agrupa a las 500 empresas públicas más grandes y representativas de Estados Unidos, retrocedió 0,66% hasta las 7.353,61 unidades.

Por su parte, el NASDAQ Composite, que marca la tendencia del sector tecnológico, cayó 0,84% y se ubicó en 25.870,71 puntos.

Mientras que el Dow Jones, que representa el rendimiento de 30 de las grandes empresas estadounidenses más estables y relevantes en la Bolsa de Nueva York, tuvo un desempeño estable con una pérdida de 0,65%, hasta los 49.363,88 puntos.

Dólar sube $6 y se acerca a los $910

Con un alza de $6 cerró el martes el dólar, con lo que la divisa norteamericana finalizó la sesión en $906, revirtiendo el retroceso de este lunes.

La fluctuación de la divisa norteamericana estuvo nuevamente marcada por la cotización del metal rojo en la Bolsa de Metales de Londres, donde cayó hasta los US$6,1 la libra, fortaleciendo al dólar frente al peso chileno.

El analista de mercados de Capitaria, Lucas Santillán, explicó: “El cobre pierde fuerza tras el rally histórico de las últimas semanas, situación que ha permitido una recuperación importante del USD/CLP. Técnicamente, el tipo de cambio continúa lateralizando dentro del rango amplio entre $883 y $915 observado desde abril, aunque mientras el cobre siga debilitado y el Dollar Index se mantenga alcista, el sesgo de corto plazo sigue favoreciendo movimientos hacia la parte alta del canal”.

“El mercado estará muy atento a cualquier novedad desde Medio Oriente, la evolución de los rendimientos de los bonos norteamericanos y especialmente a los resultados de NVIDIA, evento que podría volver a generar volatilidad relevante tanto en commodities como en monedas emergentes”, agregó.

Petróleo cae, pero aún cotiza en torno a los US$ 110

El estancamiento de negociaciones entre Estados Unidos e Irán conllevó directamente un leve retroceso en el precio del petróleo, pero se mantiene muy lejos de su valor promedio.

El West Texas Intermediate (WTI) cayó un 0,82% hasta los US$ 107,77. Por su parte, el barril de Brent cayó hasta los US$ 111.09 tras una pérdida del 0,90%.