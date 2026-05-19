Avanza la “Ley Valentín”: Comisión de Vivienda aprueba proyecto que obliga medidas de seguridad en departamentos con menores

La Comisión de Vivienda y Urbanismo del Senado aprobó en particular este martes una serie de indicaciones al proyecto que busca implementar medidas de seguridad adicionales en edificios para impedir caídas accidentales.

La tramitación de la “Ley Valentín” se aceleró tras la tragedia ocurrida en la comuna de Las Condes, donde una niña de dos años perdió la vida tras caer desde el piso 11 de un edificio.

Según información del Ministerio Público, la menor de edad estaba de visita en la casa de su padre y dormía sola en uno de los dormitorios del departamento. Fue desde allí que se precipitó por una ventana que no contaba con mallas de protección.

El presidente de la comisión, el senador Fidel Espinoza (PS), precisó que le solicitará al presidente José Antonio Kast otorgar “discusión inmediata” al proyecto a raíz del accidente.

“Lamentamos profundamente el dolor que causa para todo un país lo ocurrido el fin de semana. Esta va a ser una contribución al país que, lamentablemente, llega tarde en el caso de la niña que cayó de un piso 11, pero sigue siendo muy necesario para el país“, comentó el parlamentario.

A lo anterior, agregó: “Lo que sí ha ocurrido de manera mucho más rápida y efectiva ha sido darle urgencia al haber votado en particular el proyecto”.

¿De qué trata la iniciativa?

El Senado detalló que el proyecto permitirá “garantizar el derecho de los propietarios, arrendatarios u ocupantes, a cualquier título, de unidades ubicadas en edificaciones en altura a instalar sistemas de seguridad adicionales para impedir caídas accidentales, y establecer la obligatoriedad, en ciertos casos, de implementar tales dispositivos”.

La iniciativa será obligatoria en todos los inmuebles donde residan o permanezcan menores de 12 años o personas con discapacidad.

Las medidas de seguridad permitidas contemplan la instalación de mallas de protección, sistemas de bloqueo o limitadores de apertura de ventanas, entre otros mecanismos que cumplan con las normas técnicas nacionales.

Con este avance, el proyecto pasará a la Sala del Senado durante esta jornada, para luego continuar con su tramitación en la Cámara de Diputadas y Diputados.