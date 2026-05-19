Rendimiento del bono del Tesoro a 30 años de EE.UU. alcanza su nivel más alto en 19 años por la guerra con Irán

El rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a 30 años llegó al 5,2%, su nivel más alto desde 2007, en medio de una venta masiva que se profundiza en los mercados de deuda globales.

El disparo de las tasas de retorno (yields) refleja el temor creciente a que la inflación sea más persistente de lo esperado, alimentada directamente por la guerra con Irán y sus efectos sobre los precios de la energía.

El conflicto bélico ha generado un shock energético global, con los precios del petróleo en sus niveles más altos en cuatro años mientras el estrecho de Ormuz permanece efectivamente cerrado.

El golpe se extiende a hipotecas, créditos y bolsa

El rendimiento de referencia a 10 años, que influye directamente en las tasas hipotecarias, subió a cerca de 4,67%, su nivel más alto en más de un año.

A 80 días del inicio de la guerra, ese yield cotizaba justo por debajo del 4% y ahora se acerca al 4,7% en una venta que ha ganado fuerza en las últimas sesiones, según información de CNN.

El mercado del Tesoro fija los costos de endeudamiento en toda la economía: mayores yields se traducen en hipotecas más caras, créditos de consumo más onerosos y financiamiento empresarial más restrictivo.

El S&P 500 cayó 0,67% el martes, anotando su tercera jornada consecutiva de pérdidas.

Un fenómeno global desde Londres hasta Tokio

EE.UU. no está solo en esta tormenta. El bono soberano del Reino Unido a 30 años tocó su nivel más alto desde 1998, y el de Japón marcó un máximo histórico.

La preocupación por el gasto público y los déficits persistentes está empujando a los inversores a exigir mayores rendimientos para mantener deuda de largo plazo en todo el mundo.

Los datos de abril de la Oficina de Estadísticas Laborales mostraron que los precios al consumidor en EE.UU. subieron al mayor ritmo anual en tres años.

El alza en los rendimientos también choca de frente con la preferencia del presidente Donald Trump por tasas de interés bajas, y llega justo cuando su candidato para presidir la Reserva Federal, Kevin Warsh, está a punto de asumir el cargo.

Para el yield a 10 años, el 4,8% es el umbral clave a vigilar, ya que ese nivel solo se ha superado en pocas ocasiones desde 2007.