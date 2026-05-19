Presidente Kast toma la decisión de sacar a la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, del gobierno

Este martes, el gobierno tomó la decisión de sacar a la ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, del gabinete, según informó La Tercera y confirmaron fuentes a CNN Chile.

De acuerdo al citado medio, el presidente José Antonio Kast comunicó personalmente la decisión a los distintos presidentes de los partidos oficialistas durante esta jornada.

Su salida se da a tan solo dos meses de asumir el cargo y en medio de diversas críticas a su gestión, con un anuncio de interpelación en su contra por parte de la oposición y el PDG a propósito del plan de seguridad.

Steinert no sería la única salida. Según las mismas informaciones, también dejará el gabinete la ministra secretaria general de Gobierno, Mara Sedini, quien durante sus primeras semanas en el cargo enfrentó varios episodios polémicos y cuestionamientos por declaraciones públicas.

Para pasadas las 20:00 horas de este martes está programada la ceremonia de cambio de gabinete en el Palacio de La Moneda, instancia en la que se espera que el presidente José Antonio Kast oficialice las salidas y anuncie a las nuevas autoridades que asumirán las carteras.

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