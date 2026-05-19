“El presidente siempre nos ha respaldado”: Ministros Poduje y Sedini abordan eventual cambio de gabinete

En medio de las especulaciones sobre un eventual cambio de gabinete, dos ministros del Gobierno abordaron la posibilidad de ajustes en el equipo ministerial.

Tanto la vocera de Gobierno, Mara Sedini, como el ministro de Vivienda, Iván Poduje, evitaron confirmar modificaciones por parte del presidente José Antonio Kast.

Sedini sostuvo que ello “es una atribución del presidente, que no se anuncia, sino que es una decisión que toma él en su momento y que no requiere discusión por nuestra parte”.

“Yo no entiendo nada de eso, yo me dedico a hacer casas (…). Estoy muy contento con el equipo del gabinete, creo que hemos funcionado muy bien”, sostuvo por su parte Poduje, según consignó La Tercera.

El jefe de la cartera de Vivienda recalcó que el mandatario “siempre nos ha respaldado”. “Yo en particular, en mi caso, que no tengo ni partido político ni nada, él me respalda y mi libertad está con él y con el gobierno y con los ciudadanos para los cuales servimos”.

Diversas voces al interior del oficialismo han planteado posiciones similares, aunque algunos, tales como la jefa de la bancada de senadores de Renovación Nacional, María José Gatica, han enfatizado la necesidad de que no haya más equivocaciones por parte de los ministros.

“Desconozco si el Presidente quiere hacer enroques ministeriales; él es el que tiene la facultad para poder hacer los cambios que sean pertinentes. Lo que sí yo, por lo menos, tengo muy claro es que ya han pasado dos meses de que este gobierno asumió esta administración y yo siento que hay carteras en donde ya no pueden haber errores, no pueden haber equivocaciones”, sostuvo.