Restricción vehicular: ¿Qué autos no pueden circular este miércoles 20 de mayo en Santiago?

Este miércoles 20 de mayo se vivirá una nueva jornada de restricción vehicular en Santiago, una medida que se implementa cada invierno.

La iniciativa forma parte del Plan de Gestión de Episodios Críticos (GEC) del Ministerio del Medio Ambiente y busca disminuir los niveles de contaminación durante los meses más fríos.

La restricción rige de lunes a viernes, entre las 07:30 y las 21:00 horas, exceptuando los días feriados.

¿Qué patentes tienen restricción vehicular el miércoles 20 de mayo?

Motocicleta antes del 2002: 2-3-4-5

Motocicleta inscrita antes del 1 de septiembre de 2010: 2-3

Automóviles, station wagons y similares inscritos antes del 1 de septiembre de 2011 con sello verde: 2-3

Automóviles, station wagons y similares sin sello verde: 2-3-4-5

Buses de transporte privado de personas, buses interurbanos y rurales de pasajeros (sin sello verde): 2-3-4-5

Transportes de carga sin sello verde: 2-3-4-5

¿Qué vehículos deben cumplir con la restricción vehicular?

Según la norma, en la Región Metropolitana (dentro de la provincia de Santiago y comunas de Puente Alto y San Bernardo), la restricción afecta a autos catalíticos inscritos antes del 1 de septiembre de 2011 y motocicletas inscritas antes de 2011.

También aplica a vehículos sin sello verde y motos anteriores a 2002.

Dentro del anillo Américo Vespucio, los vehículos sin sello verde tienen prohibición absoluta para circular, cualquiera sea el último dígito de la placa patente.

¿Hasta cuándo habrá restricción vehicular?