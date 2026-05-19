ONU reduce su proyección de crecimiento global al 2,5% para 2026 por la guerra en Medio Oriente

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) rebajó su previsión de crecimiento económico mundial al 2,5% para 2026, quedando por debajo de los registros anteriores a la pandemia, con una ligera recuperación proyectada al 2,8% en 2027.

La Conferencia de la ONU sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) también recortó sus estimaciones de crecimiento del comercio mundial al rango de 1,5% y 2,5% en 2026, frente al 4,7% de 2025.

Ambos recortes tienen un denominador común: la guerra en Medio Oriente, calificada por los organismos internacionales como un choque “de evolución lenta y potencialmente duradero”.

Según la UNCTAD y la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el conflicto ha interrumpido el suministro energético, disparado los precios del transporte y reavivado las presiones inflacionarias a nivel global.

Los países en desarrollo serán los más golpeados, la inflación en estas economías subirá del 4,2% en 2025 al 5,2% en 2026, mientras que en las economías desarrolladas pasará del 2,6% al 2,9%, superando los objetivos de los bancos centrales.

Asimismo, la ONU señaló que el encarecimiento de los fertilizantes y la volatilidad de los mercados están poniendo en riesgo a las grandes comercializadoras de alimentos, y una eventual quiebra en ese sector podría desencadenar una crisis de suministro global de magnitud impredecible.

Según un escenario ilustrativo de la OIT, si los precios del petróleo se mantienen un 50% por encima de los niveles de principios de año, las horas de trabajo a nivel mundial disminuirían un 1,1% en 2027, equivalente a la destrucción de 38 millones de empleos a tiempo completo.

Ante este panorama, la OIT insta a los gobiernos a proteger el empleo y a los trabajadores más vulnerables, mientras la UNCTAD reclama mayor cooperación internacional y una aceleración de la inversión en energías renovables como única vía para reducir la exposición a futuros shocks energéticos.