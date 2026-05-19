Pablo Riccheri y el futuro tecnológico de la región: “Chile hoy está en un momento justo para acelerar y tomar la delantera en Latinoamérica en cuanto a IA”

Con una masiva convocatoria que reunió a líderes del ecosistema digital, ejecutivos y emprendedores, se dio inicio en Santiago a la primera fecha del IA & GROWTH Latam Tour. El encuentro, organizado por la firma CBA Board, se instaló como un espacio clave para debatir el impacto, la automatización y las oportunidades estratégicas que la inteligencia artificial (IA) está generando en el tejido empresarial de América Latina, posicionando al país en el centro de la discusión tecnológica global.

El potencial de la economía local para liderar esta transformación fue uno de los ejes centrales de la jornada. Al respecto, Maximilian Ge, investigador y embajador de innovación y emprendimiento de la Universidad de Cambridge, se mostró altamente optimista sobre el escenario nacional. “Es genial estar acá en el evento, porque es una oportunidad única para conocer a los líderes empresariales del país. Creo que Chile está preparado para la revolución de la inteligencia artificial. Estoy muy optimista y espero ver más productos de IA provenientes de Chile”, destacó el especialista internacional durante su exposición.

En esa misma línea, los organizadores enfatizaron la necesidad de que el sector corporativo adopte un rol de vanguardia aprovechando las condiciones actuales del mercado regional. Pablo Riccheri, presidente ejecutivo de CBA Board, relevó la importancia de generar estos espacios de análisis fuera de la oficina para acceder a visiones globales, asegurando de forma categórica: “Lo positivo de estas instancias es poder salir del día a día, de la oficina, reflexionar y acceder a información de otras latitudes. Creo que Chile hoy está en un momento justo para acelerar y tomar la delantera en Latinoamérica en cuanto a IA”.

Además del debate sobre la transformación organizacional y la productividad, la instancia sirvió como plataforma para presentar el segundo gran hito de la jornada: el lanzamiento de una nueva edición del International Business Program. Este programa de inmersión, coordinado por la entidad organizadora, se desarrollará entre el 13 y el 16 de septiembre de 2026 en el reconocido polo tecnológico de Silicon Fen, en el Reino Unido. La iniciativa ofrecerá a los asistentes el Strategic Roadmap Certification, un programa de alta especialización certificado por el Departamento de Ingeniería de la University of Cambridge, consolidando así el quinto año consecutivo de operaciones de la organización en dicha casa de estudios.

La cita tecnológica también contó con el respaldo estratégico de la plataforma comercial HubSpot, representada en el bloque de ponencias por Shelley Purshell, directora senior de marketing de Latam e Iberia, y Andrés Aranda, director de ventas Latam. Tras su paso por la capital chilena, el IA & GROWTH Latam Tour continuará su despliegue regional durante las próximas semanas, proyectando sus siguientes fechas en Lima el jueves 21 de mayo, Bogotá el martes 26 de mayo y Ciudad de Panamá el jueves 28 de mayo, jornadas que mantendrán a Maximilian Ge como el principal expositor de la gira.