Conflicto en Medio Oriente gatilla primeros efectos en cuentas de electricidad de grandes consumidores en Chile

La guerra en Medio Oriente comenzó a trasladar sus efectos al sistema eléctrico chileno. Un análisis de Plataforma Energía advierte que los clientes libres —grandes consumidores industriales y comerciales— enfrentarán ajustes en sus cuentas de luz a partir de julio.

El estudio estima incrementos del orden del 2% al 3% en los precios de suministro eléctrico, asociados al traspaso de la inflación internacional a través de contratos indexados al IPC de Estados Unidos.

La duración del conflicto define la magnitud del impacto

El gerente de Desarrollo de Plataforma Energía, Luigi Sciaccaluga, explicó al DF que el precio de la energía representa entre el 50% y 60% de la cuenta final de un cliente libre. Un alza del 3% en ese componente se traduce en un efecto cercano al 1,5% en la boleta total. Considerando otros cargos indexados al IPC chileno, la empresa proyecta un aumento global de entre 3% y 4% en julio.

Si el conflicto se prolonga por seis meses o más, el estudio anticipa un nuevo ajuste de magnitud similar a comienzos de 2027, acumulando impactos de hasta un 6% para los grandes consumidores. “La duración del conflicto es la variable más relevante”, sostiene Sciaccaluga.

En escenarios cortos, los efectos serían transitorios; en los prolongados, los mercados internalizan los mayores costos energéticos de forma persistente. La evolución futura dependerá de la normalización de las rutas de transporte y la estabilidad de los precios internacionales.