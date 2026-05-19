Comunidad Palestina acusa al gobierno chileno de “inacción” por retención de cuatro chilenos en flotilla a Gaza

(EFE) – La Comunidad Palestina de Chile emitió este martes un duro comunicado contra el gobierno del presidente José Antonio Kast, al que acusó de “inacción” y “silencio administrativo” frente a la retención de cuatro ciudadanos chilenos por parte de Israel.

Los afectados viajaban en la flotilla Global Sumud, una misión civil que pretendía desafiar el bloqueo marítimo sobre Gaza.

El Estado tiene la obligación de proteger a sus ciudadanos

“No se trata de posiciones políticas ni ideológicas; se trata de la obligación del Estado de proteger a sus ciudadanos”, declaró Maurice Khamis Massú, presidente de la Comunidad Palestina de Chile. La organización representa a la colectividad palestina más numerosa fuera del mundo árabe, con más de medio millón de personas.

Los detenidos con pasaporte chileno son Claudio Caiozzi, Carolina Eltit, Víctor Chanfreau e Ignacio Ladrón de Guevara (este último también posee nacionalidad española y viajaba con la delegación de ese país). Según Global Sumud, los participantes de la misión serán desembarcados a la fuerza en un puerto israelí y luego trasladados a una prisión en Israel.

Un cambio de postura en las relaciones bilaterales

La acusación ocurre en un contexto de cambio de la política exterior chilena. Kast se reunió el 8 de mayo en Costa Rica con el presidente israelí Isaac Herzog, en un encuentro que apunta a restaurar las relaciones bilaterales, deterioradas durante la administración de Gabriel Boric.

Fuentes diplomáticas indican que el gobierno evalúa nombrar un nuevo embajador en Tel Aviv en las próximas semanas. La Comunidad Palestina critica que el Ejecutivo no haya actuado con la misma firmeza que mostró al reorientar los vínculos con Israel. El gobierno aún no emite una declaración oficial sobre el caso.