Permisología le costó a Chile casi US$ 3.000 millones en 2025 y tiene bloqueados más de 40 mil empleos

Uno de los ejes centrales del Plan de Reconstrucción Nacional impulsado por el gobierno de José Antonio Kast ha sido la reducción de la permisología, con el fin de reactivar la economía y destrabar la inversión.

En concreto, la permisología le costó a Chile US$ 2.960 millones durante 2025, equivalente al 0,9% del PIB nacional.

La cifra representa un aumento de 20% respecto de 2024, es decir, US$ 490 millones adicionales en pérdidas por burocracia en la aprobación ambiental de proyectos de inversión, según el Índice de Costo Económico por Permisología (ICEP) elaborado por el Centro de Políticas Públicas de la Universidad San Sebastián (USS).

Tramitación en máximos históricos: 421 días promedio en 2026

Durante 2025 se tramitaron 581 proyectos, un 33% menos que el promedio de los últimos 20 años (865 proyectos).

Del total, 380 fueron aprobados, equivalente al 65% de las iniciativas evaluadas. Al mismo tiempo, la tasa de retraso llegó al 77%.

La situación se agravó en lo que va de 2026. Al 5 de mayo, el 72% de los proyectos en proceso de calificación presentan retrasos, acumulando inversiones paralizadas por cerca de US$ 61.000 millones.

El tiempo promedio de tramitación ambiental alcanzó su máximo histórico en el primer trimestre de 2026, llegando a 421 días corridos, muy por sobre el promedio histórico de 232 días.

40 mil empleos bloqueados por los retrasos

En esa línea, el informe estima que la aprobación de los proyectos actualmente retrasados permitiría generar cerca de 40 mil empleos durante la etapa de construcción, además de 23 mil puestos de trabajo asociados a su operación y 11 mil vinculados a la fase de cierre.

Entre los proyectos con mayor potencial de empleo destacan la Ampliación Mall Plaza El Trébol en el Biobío (4.379 empleos de construcción), el Instituto Nacional de Neurocirugía en la Región Metropolitana (3.000 empleos) y el Puerto Exterior de San Antonio (2.020 empleos).

Minería registró el mayor aumento en tiempos de tramitación

Por sector económico, Infraestructura registró los mayores tiempos promedio de tramitación en 2025, con 444 días. Le siguieron Minería con 385 días, Energía con 349 días e Inmobiliarios con 325 días.

Al analizar las variaciones respecto de 2024, Minería presentó el mayor incremento con un alza de 20%, pasando de 322 a 385 días promedio.

Inversión aprobada superó los US$42 mil millones, un alza del 106%

Pese al deterioro en los tiempos, la inversión aprobada por el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) en 2025 alcanzó US$ 42.581 millones, lo que representa un alza del 106% respecto al 2024.

Los sectores que concentraron mayores montos aprobados fueron Energía con US$ 20.068 millones, Minería con US$ 9.136 millones y otros sectores con US$ 5.037 millones.

Los cinco proyectos más grandes acumulan US$ 9.655 millones, equivalentes al 22% de la inversión aprobada del año.

La reducción de la permisología permitiría crecer entre 2,5% y 2,9%

Alejandro Weber, decano de la Facultad de Economía, Negocios y Gobierno de la USS afirmó que la permisología es una de las principales barreras microeconómicas para el desarrollo.

“Cuando se extienden los tiempos de tramitación más allá de los propios plazos que fija el Estado, se afecta la valorización económica y financiera de los proyectos, se retrasa la inversión y se bloquea la generación de empleo”, explicó.

El académico advirtió que el problema cobra especial relevancia en el contexto actual: “Chile podría pasar de crecer en torno al 2% a expandirse entre 2,5% y 2,9%”, si se redujeran los tiempos de tramitación ambiental, manteniendo constantes las demás variables.

Esto, en un escenario en que el PIB cayó 0,5% en el primer trimestre de 2026 —el peor desempeño trimestral en 17 años— y el desempleo acumula 39 meses consecutivos por sobre el 8%.