A partir del segundo semestre: Gobierno anuncia regreso de hinchada visitante para los clásicos del fútbol

Buenas noticias para los hinchas del fútbol en el país.
Este lunes, la Delegación Presidencial Metropolitana mantuvo una reunión con los presidentes de Colo Colo, Universidad de Chile y Universidad Católica, tras la cual se confirmó el regreso del público visitante a partidos de alta connotación.
A partir de agosto de este año, todos los partidos denominados “Clase A” tendrán presencia de la hinchada del equipo visitante.
De esa manera, el superclásico entre Universidad de Chile y Colo Colo, que se jugará en el mencionado mes en el Estadio Nacional, podrá tener a seguidores del conjunto albo en las gradas.
Así lo señaló el delegado presidencial, Germán Codina: “Hemos tenido una reunión muy fructífera, estamos trabajando para cumplir con el gran objetivo de devolver el fútbol a las familias”.
“Durante el segundo semestre, todos los partidos de gran connotación, los clásicos, van a volver a tener público visitante. Es una señal clara, nos interesa seguir en el camino de volver a la normalización del fútbol”, dijo, añadiendo que “Universidad de Chile vs Colo Colo en el Nacional, ese clásico ya va a contar con la presencia de público visitante”.
La autoridad afirmó que se trabajará junto a los clubes en medidas de seguridad que se irán adoptando. Es el caso de la implementación de alcotest y narcotest de manera aleatoria.
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