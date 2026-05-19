Oposición fija para después del 1 de junio la interpelación a ministra Steinert por falta de plan de seguridad

La oposición y el Partido de la Gente (PDG) anunciaron este lunes que impulsarán una interpelación contra la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, pero establecieron un plazo concreto: la sesión se llevará a cabo después del 1 de junio, una vez que el Congreso despache el proyecto de Reconstrucción y el Presidente rinda su cuenta pública.

El diputado Raúl Leiva (PS) explicó que “hoy y mañana están destinados a la votación de Reconstrucción, la próxima semana es distrital, y el 1 de junio es la cuenta pública. A partir de ese momento, se va a poder desarrollar esta interpelación, vale decir, después de la cuenta pública”.

Los plazos y los respaldos parlamentarios

Según reportó Emol, Leiva agregó que esperan que la interpelación ocurra “dentro de la primera semana de junio, de vuelta al receso distrital”. Los impulsores cuentan con más de diez días para reunir las 52 firmas necesarias (un tercio de los diputados en ejercicio).

El diputado Matías Fernández (FA) aseguró que ya están comprometidos los apoyos del Frente Amplio, el Partido Comunista, el Partido Socialista y el PDG. La ministra Steinert, quien recientemente reconoció que “el plan existe” pero que falta “sociabilizarlo”, enfrenta críticas por su exposición en una sesión especial donde la oposición le impidió usar una pantalla.

El presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, calificó la interpelación como “una gran oportunidad” para que la secretaria de Estado demuestre su trabajo en seguridad pública.