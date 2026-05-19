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Sernac alerta por marca de hervidores con riesgo eléctrico: Estos son los modelos afectados

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Alerta Sernac por hervidores Recco con riesgo de descarga eléctrica

El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) emitió una alerta de seguridad por tres modelos de hervidores marca Recco, debido a una falla detectada en la base de los productos que podría implicar un riesgo para los consumidores.

La alerta fue informada por Falabella Retail S.A. y afecta a los modelos RHE-802C, RHE-25GRAND y RHE-172P, comercializados en Chile entre octubre de 2025 y mayo de 2026.

Según el organismo, durante ensayos de certificación se detectó una vulnerabilidad en la base de los hervidores, lo que impediría cumplir con los estándares técnicos de resistencia a la humedad.

¿Cuál es el riesgo de los hervidores Recco?

De acuerdo con el Sernac, la falla se relaciona con el aislamiento de la base del producto. Ante la presencia de agua o condensación, dicho aislamiento podría fallar y comprometer componentes eléctricos internos.

El riesgo asociado es que, si se acumula agua en la base del hervidor, la falta de resistencia a la humedad podría provocar un cortocircuito o una fuga de corriente, con peligro teórico de descarga eléctrica o electrocución para el usuario.

La empresa informó que la anomalía se manifestó solo al someter el aparato a un escenario de estrés extremo en laboratorio. Hasta ahora, no se han registrado accidentes en Chile.

Modelos afectados y unidades vendidas

La alerta involucra un total de 14.184 unidades, de las cuales 4.876 fueron vendidas a consumidores.

  • Modelo RHE-802C (SKU N° 883064933): 3.764 unidades vendidas.
  • Modelo RHE-172P (SKU 881654173): 747 unidades vendidas.
  • Modelo RHE-25GRAND (SKU 881477337): 365 unidades vendidas.

¿Qué deben hacer los consumidores?

Las personas que hayan comprado alguno de los modelos afectados deben verificar la fecha de adquisición y el modelo del producto. La alerta aplica para compras realizadas entre octubre de 2025 y mayo de 2026.

Si el hervidor corresponde a uno de los modelos alertados, los consumidores deben acudir a cualquiera de las tiendas físicas de Falabella, entregar el producto y gestionar el reembolso total del dinero.

En caso de dudas, la empresa habilitó los siguientes canales de contacto:

  • Call center: 600 329 2002.
  • WhatsApp: +56 9 2417 3100.
  • Sitio web: https://www.falabella.com/falabella-cl/page/contactanos

El Sernac también informó que las y los consumidores pueden escribir al correo seguridaddeproductos@sernac.cl en caso de requerir orientación adicional.

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