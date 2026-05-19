Ventas online del retail crecen 6,5% en el primer trimestre de 2026 y alcanza una participación de 24,2%

Las ventas online del retail en Chile crecieron 6,5% nominal anual durante el primer trimestre de 2026, alcanzando una participación de 24,2% dentro del total de ventas para aquellos actores que operan con ambos canales.

El resultado marca un positivo comienzo de año en un escenario de menor dinamismo, aunque el crecimiento es considerablemente más moderado que el 11,9% registrado en el último trimestre de 2025, según el Informe de Tendencias del Mercado del Comercio Electrónico publicado por la Cámara Nacional de Comercio (CNC).

El Black Sale aceleró marzo

Al analizar el comportamiento mensual, enero marcó un alza de 1,2% anual, febrero creció 4,2% y marzo se aceleró con un incremento nominal anual de 12,2%.

Este último resultado estuvo influido en parte por el evento promocional Black Sale, que comenzó antes que en 2025, abarcando más días del tercer mes del año.

Vestuario y Calzado lideran las ventas

En cuanto a los resultados por categorías, el trimestre mostró resultados mixtos. Vestuario evidenció un alza nominal anual de 28%, destacando Vestuario Mujer con un incremento de 36,9%, Infantil con 23,8% y Hombre con 15,8%.

Por su parte, Calzado marcó un incremento anual de 33,9%, con alzas de dos dígitos en los tres primeros meses del año.

En el lado contrario, los bienes durables siguieron en terreno negativo. Artefactos Eléctricos registró una caída de 2,2% nominal en el trimestre, donde Electrodomésticos creció 7,3%, pero Línea Blanca y Electrónica cayeron 2,3% y 7,0% respectivamente.

Línea Hogar registró una baja de 2,6% y Muebles cayó 10,6% anual.

Ventas digitales ya representan el 24,2%

La participación promedio de las compras online dentro del total alcanzó 24,2% en el primer trimestre de 2026, 1,7 puntos porcentuales por sobre el mismo período de 2025.

En el detalle mensual, la participación fue de 22,6% en enero, 23,5% en febrero y 26,7% en marzo, este último impulsado por los eventos promocionales.

Entre las tiendas especializadas, Artículos Electrónicos continúa marcando la mayor participación con un 27,9%. Línea Hogar y Muebles un 19,7% y Vestuario y Calzado un 15% de sus ventas por canal digital.

En tanto, las grandes tiendas registraron una participación online promedio de 31,4% en el trimestre.

Un canal maduro en un contexto de consumo contenido

“Al igual que en el comercio presencial, el comportamiento del canal online también refleja un consumidor más cauteloso y selectivo. El crecimiento se concentra principalmente en categorías asociadas a compras más dinámicas y promocionales, como Vestuario y Calzado, mientras que los bienes durables continúan mostrando debilidad”, señaló Bernardita Silva, gerente de Estudios de la CNC.

Asimismo, aseguró que los resultados confirman que el canal digital ya se encuentra plenamente consolidado como parte estructural del negocio retail en Chile, pero también reflejan una etapa de madurez: “Las tasas actuales son considerablemente más moderadas que las observadas durante los años de expansión acelerada postpandemia”.

De cara al resto de 2026, la CNC anticipa que el canal online seguirá enfrentando una demanda interna más contenida y consumidores sensibles a precios.

En ese escenario, las estrategias promocionales, la experiencia de compra, la logística y la integración entre canales físicos y digitales serán los factores clave para sostener el dinamismo del comercio electrónico durante el año.