Primer cambio de gabinete del presidente Kast: Salen Steinert y Sedini, Arrau a Seguridad, Alvarado a vocería y se crean biministros

El presidente José Antonio Kast concretó este martes su primer cambio de gabinete desde que asumió el gobierno.

El cambio ocurre en medio de cuestionamientos al desempeño de algunas carteras y tras semanas de presión política sobre el Ejecutivo.

La modificación ministerial contempló tanto la salida de autoridades como la llegada de nuevos ministros y una serie de movimientos internos dentro del gabinete.

Los ajustes ocurrieron luego de que el gobierno decidiera sacar a la ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, y a la ministra vocera de Gobierno, Mara Sedini, ambas cuestionadas por sus respectivas gestiones durante las primeras semanas de la administración.

La modificación llega a solo horas de que el ministro de Vivienda, Iván Poduje, afirmara que el gabinete era respaldado por el presidente Kast. “Estoy muy contento con el equipo del gabinete, creo que hemos funcionado muy bien (…). El Presidente siempre nos ha respaldado“.

Cambio de gabinete: Los nuevos ministros

Ministerio de Seguridad Pública

Sale: Trinidad Steinert

Entra: Martín Arrau

El Presidente José Antonio Kast ha designado a Martín Arrau, exministro de Obras Públicas, como ministro de Seguridad Pública. pic.twitter.com/zujWhYJBBU — Gobierno de Chile (@GobiernodeChile) May 20, 2026

Ministerio Secretaría General de Gobierno de Chile

Sale: Mara Sedini

Entra: Claudio Alvarado (biministro del Interior y Segegob)

El Presidente José Antonio Kast ha designado al actual ministro del Interior, Claudio Alvarado, como biministro del Interior y de la Secretaría General de Gobierno. pic.twitter.com/VsLZEfP0IH — Gobierno de Chile (@GobiernodeChile) May 20, 2026

Ministerio de Obras Públicas

Sale: Martín Arrau

Entre: Louis de Grange (biministro de Obras Públicas y Transportes)