Claudio Alvarado, biministro del Interior y Segegob: “Seguramente encontraremos obstáculos, siempre existen, pero lo importante es superarlos”

El nuevo biministro del Interior y vocero de Gobierno, Claudio Alvarado, abordó el cambio de gabinete realizado por el presidente José Antonio Kast.

Alvarado asumió la conducción de la Secretaría General de Gobierno (Segegob) tras la salida de la ahora exvocera Mara Sedini en medio de cuestionamientos a su desempeño.

En sus primeras declaraciones como biministro, sostuvo que “este es un gobierno de emergencia que permanentemente está evaluando, reflexionando y tomando decisiones”.

La autoridad aseguró que enfrenta esta etapa “con tranquilidad, mucha energía, convicción y con la humildad y sentido de responsabilidad con que siempre he asumido mis funciones públicas”, enfatizando además que uno de los focos del Ejecutivo será explicar a la ciudadanía las decisiones y prioridades del gobierno.

“Queremos, paso a paso, que la ciudadanía entienda las razones de nuestros esfuerzos, de nuestro trabajo, y mostrar con transparencia cómo el gobierno del presidente Kast va avanzando y se desarrolla en diferentes ámbitos del quehacer público”, señaló.

En esa línea, recalcó que “el objetivo del gobierno es uno solo, que los ciudadanos de nuestro país tengan un mejor bienestar”, agregando que “esa es nuestra misión, nuestro desafío y compromiso”.

Alvarado también reconoció que el Ejecutivo enfrentará dificultades en el desarrollo de su gestión: “En ese recorrido seguramente vamos a encontrar obstáculos. La vida no es fácil, siempre existen, pero lo importante es superarlos y avanzar”.

Junto con ello, hizo un llamado a la colaboración política, asegurando que “el desarrollo y el bienestar de un país se construyen con todos, oficialismo y oposición”, y destacó que “todos aquellos que creemos en nuestro país” deben aportar “lo mejor de nuestras capacidades” para que “al país le vaya bien”.

Finalmente, el nuevo vocero dedicó palabras a las exministras que dejaron el gabinete, entre ellas Sedini, indicando que “el compromiso de cada una de ellas fue profundo, dedicaron gran parte de sus días con mucho esfuerzo a trabajar por los chilenos y hoy día se lo reconocemos de corazón”

Cambio de gabinete

Ministerio de Seguridad Pública

Sale: Trinidad Steinert

Entra: Martín Arrau

Ministerio Secretaría General de Gobierno de Chile

Sale: Mara Sedini

Entra: Claudio Alvarado (biministro del Interior y Segegob)

Ministerio de Obras Públicas