Oficialismo valora cambio de gabinete: “Es un Gobierno capaz de reconocer a tiempo los ajustes que debe realizar sin importar los costos políticos”

Este martes se confirmó la salida de la ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, y de la vocera de Gobierno, Mara Sedini.

Durante esta tarde, el presidente José Antonio Kast comunicó la salida de ambas a los diferentes presidentes de los partidos oficialistas, según consignó La Tercera.

Desde el oficialismo, la senadora de Renovación Nacional (RN), María José Gatica —quien anteriormente había emplazado al Gobierno a evitar errores comunicacionales— reaccionó a los cambios.

“Mantengo lo que dije desde un principio, que a dos meses yo por lo menos creía que no era bueno hacer cambios, pero cuando el presidente toma la decisión, él es el que tiene la facultad, él es el jefe; por ende, se respeta. Así que espero que ambos ministros lo hagan de la mejor manera posible”, sostuvo en el Congreso.

A sus palabras se sumaron las de su par, el diputado Andrés Longton, quien precisó que “sin duda que lo comunicacional es relevante y creo que esos elementos, que tienen que ver precisamente con el poder interpretar lo que está haciendo el Gobierno, fueron fundamentales para los cambios que hoy día está realizando el presidente, asumiendo que había un déficit y tomando con carácter y decisión las decisiones en el momento oportuno”.

A ello agregó: “Había altas expectativas con la ministra Steiner, particularmente por el rol que haya tenido ella como fiscal, pero obviamente también son necesarios elementos políticos, particularmente a la hora de transmitir lo que se está haciendo, y creo que esos elementos fueron deficitarios; no se logró plasmar comunicacionalmente la gestión que estaba realizando la ministra y me parece que esos son elementos que además se sumaron a una oposición muy intransigente”.

Desde el Partido Nacional Libertario (PNL), el diputado Erich Grohs precisó que “más allá de los nombres individuales, lo verdaderamente relevante hoy es la gestión que viene por delante. Lo que el país y este Gobierno necesitan con urgencia es que las nuevas autoridades logren dar un énfasis sólido, técnico y eficiente tanto en la conducción de la seguridad pública como en la claridad de la vocería gubernamental”.

Por su parte, el diputado de Evolución Política (Evópoli), Tomás Kast, valoró este primer cambio de gabinete y señaló que “es una oportunidad para fortalecer equipos, ordenar prioridades y darle más impulso a la agenda del gobierno a través de personas con experiencia política y experiencia para gobernar. En seguridad, especialmente, lo importante es mantener y profundizar el camino que ya se ha iniciado”.

Opinión que también comparten desde la Unión Demócrata Independiente (UDI); el diputado Juan Antonio Coloma sostuvo que “esta decisión da cuenta de un Gobierno que es capaz de reconocer a tiempo los ajustes que debe realizar, y la voluntad de reinventar el rumbo sin importar los costos políticos“.

En redes sociales, el diputado Diego Schalper deseó éxito al ministro del Interior, Claudio Alvarado, quien asumirá como titular de la Secretaría General de Gobierno (Segegob), y a Martín Arrau, quien dejará el ministerio de Obras Públicas para dirigir Seguridad Pública.

“El mayor de los éxitos a los ministros en las nuevas responsabilidades. Contarán con todo nuestro apoyo”, compartió por X.

El mayor de los éxitos a los Ministros en las nuevas responsabilidades. Contarán con todo nuestro apoyo! #CambioDeGabinete — Diego Schalper 🇨🇱 (@Diego_Schalper) May 20, 2026

Por último, el alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel, sostuvo que el cambio de gabinete “puede ser la oportunidad para que Chile tenga menos burocracia y más gestión. Tener biministros es un primer paso para ir cerrando ministerios y reducir el tamaño del Estado. Faltan recursos y personas en la calle, sobra burocracia”.