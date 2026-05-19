Cupón de gas: Hasta cuándo se puede solicitar, cómo usarlo y requisitos

Como parte de las medidas del Plan Chile Sale Adelante, el Gobierno anunció la entrega de un cupón de gas para aliviar el presupuesto de los hogares ante la llegada del invierno.

El beneficio consiste en un aporte económico único de $27.000, cuyo objetivo es mitigar el impacto del alza en el precio del gas licuado destinado a la calefacción familiar.

Desde el Ejecutivo aclararon que a este aporte pueden acceder solo las personas que pertenezcan hasta el 80% más vulnerable del Registro Social de Hogares (RSH). Además, indicaron que, en caso de que el costo del balón de gas sea menor al monto otorgado, el beneficiario podrá utilizar el saldo restante para una segunda compra.

Cabe destacar que el beneficio es intransferible y no puede ser canjeado por dinero en efectivo.

¿Hasta cuándo se puede solicitar el beneficio?

El plazo para activar el cupón de gas vence el martes 30 de junio. Después de esa fecha, la familia perderá el aporte. Es importante aclarar que el cupón podrá utilizarse dependiendo del período en que se active.

¿Cómo utilizar el cupón de gas?

Plataforma de pago: Debes tener tu cuenta de BancoEstado activa , ya que por ese medio se gestionará el beneficio. La otra opción es solicitarlo de forma presencial en cualquier CajaVecina .

Debes tener tu cuenta de , ya que por ese medio se gestionará el beneficio. La otra opción es solicitarlo de forma presencial en cualquier . Notificación: Debes estar atento a tu correo electrónico, donde se te indicará cuándo el cupón está listo para ser utilizado.

Debes estar atento a tu correo electrónico, donde se te indicará cuándo el cupón está listo para ser utilizado. Modalidad de uso: El cupón solo se puede usar de forma presencial, ya que no es válido para compras en línea. Además, se puede utilizar en una o más compras, complementando el pago con el dinero disponible en tu CuentaRUT si el balón de gas supera el monto del subsidio.

Requisitos para postular

Para acceder al beneficio, debes: