Colombia se suma a Bachelet: Petro confirma apoyo a la expresidenta para dirigir la ONU

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, confirmó este martes su respaldo a la exmandataria de Chile, Michelle Bachelet, para convertirse en la nueva secretaria general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

En el marco de su gira internacional, Bachelet aterrizó en Colombia como parte de su estrategia para sumar aliados a su postulación, la cual ya cuenta con la aprobación de las principales potencias de la región.

Fue a través de una publicación en X donde el jefe de Estado colombiano hizo oficial su respaldo: “Como presidente de la República de Colombia, he decidido respaldar a Michelle Bachelet para ser la nueva secretaria general de la Organización de las Naciones Unidas”, compartió junto a una fotografía de la expresidenta.

Cómo presidente de la República de Colombia he decidido respaldar a Michelle Bachelet para ser la nueva secretaria general de la Organización de las Naciones Unidas pic.twitter.com/82YSTONrO3 — Gustavo Petro (@petrogustavo) May 20, 2026

Hasta el momento, y pese a que el Gobierno chileno de José Antonio Kast decidió restarle el patrocinio oficial a su postulación, la exmandataria cuenta con el apoyo explícito de:

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva.

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino.

El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro.

La expresidenta tiene previsto continuar su gira internacional y reunirse con representantes de Rusia y China.

El guiño previo de Petro a la candidatura de Bachelet

A fines de abril de 2025, Petro ya había hecho un guiño a la postulación de la exmandataria entre bromas con el entonces presidente Gabriel Boric, quien originalmente la promovió para el cargo.

El episodio ocurrió durante la reunión de “En defensa de la democracia, combatiendo el extremismo”, celebrada en la ONU. Fue allí donde Petro le comentó con humor a Boric: “Ya estoy aquí finalizando. Los chilenos son más disciplinados que los colombianos, pero nosotros bailamos mejor, entonces perdemos los tiempos”.

A lo que el militante del Frente Amplio (FA) respondió entre risas: “Es que no ha visto bailar a la presidenta Bachelet”.

“Bueno, vamos a invitar a Bachelet a bailar aquí en las Naciones Unidas. Ojalá en la Secretaría General, a donde nos inviten. Hay que entrar pisando fuerte”, replicó Petro en esa oportunidad.