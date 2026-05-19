Capital Abeja Emprende 2026: Revisa los requisitos y hasta cuándo postular al fondo de más de $3 millones

El Gobierno informó que ya está abierta la convocatoria para postular al Fondo Capital Abeja Emprende, que busca promover la creación de nuevos negocios liderados por mujeres.

El fondo concursable se entrega a través de Sercotec y durante este año beneficiará a 491 emprendedoras a lo largo del país. En total, la iniciativa otorga un subsidio no reembolsable de $3.500.000 destinado al cofinanciamiento de un plan de trabajo comercial.

¿Hasta cuándo se puede postular al beneficio?

Las interesadas en el beneficio podrán postular desde el jueves 14 de mayo a las 12:00 horas hasta el miércoles 27 de mayo a las 15:00 horas. El proceso se debe realizar a través del sitio web oficial de Sercotec.

¿Quiénes pueden postular al fondo?

Si eres mujer y quieres acceder al subsidio, revisa si cumples con las siguientes condiciones:

Ser mayor de 18 años.

No tener inicio de actividades en primera categoría ante el Servicio de Impuestos Internos (SII).

Contar con un proyecto de negocio coherente con los criterios de tu región (los cuales se pueden revisar en las bases publicadas en el mismo sitio de Sercotec).

De igual forma, desde el Gobierno advirtieron que no podrán postular al beneficio las personas que: