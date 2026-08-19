Deuda externa de Chile se acerca a los US$ 300.000 millones y supera el 75% del PIB

La deuda externa de Chile alcanzó los US$ 291.598 millones al cierre de junio de 2026, cifra equivalente al 76,2% del Producto Interno Bruto (PIB), según el informe de Balanza de Pagos, Posición de Inversión Internacional y Deuda Externa publicado por el Banco Central.

El monto representa un aumento de US$ 7.448 millones respecto del primer trimestre del año.

Esta medición corresponde al endeudamiento total del país con el resto del mundo e incluye tanto al sector público como al privado, por lo que es distinta de la deuda del Gobierno Central, que se ubica en torno al 42% del PIB.

Deuda privada de US$ 182.099 millones y pública de US$ 109.499 millones

Del total, US$ 182.099 millones corresponden a deuda privada y US$ 109.499 millones a deuda pública, de acuerdo con las cifras del instituto emisor. El incremento del trimestre fue liderado por las transacciones de los sectores Gobierno, empresas y bancos, según detalla el informe.

La deuda externa de corto plazo residual, que mide el endeudamiento de corto plazo más la porción de deuda de largo plazo que vence en los próximos doce meses, totalizó US$ 78.853 millones, donde bancos y empresas no financieras concentran la mayor parte de los compromisos de pago.

En cuanto a la moneda de denominación, el 77,8% de la deuda externa está expresada en dólares estadounidenses, mientras que un 9,8% está en pesos chilenos y un 8,1% en euros, quedando el resto en otras monedas.

Cuenta corriente registró déficit de US$ 441 millones en el trimestre

En el mismo informe, el Banco Central reportó que la cuenta corriente registró un déficit de US$ 441 millones en el segundo trimestre, equivalente a -0,4% del PIB, resultado que se explicó por el pago neto de rentas al exterior y por el déficit de la balanza comercial de servicios, compensado en parte por el superávit de la balanza comercial de bienes.

Con ello, el saldo acumulado en doce meses equivale a un superávit de 0,2% del PIB.

La posición de inversión internacional neta, que mide la diferencia entre los activos y pasivos de Chile frente al exterior, cerró junio con un saldo deudor de US$ 55.538 millones, una reducción de US$ 14.486 millones respecto de marzo.

Según el Banco Central, la variación se explica principalmente por la revalorización de los activos externos de los Fondos de Pensiones, favorecida por el buen rendimiento de los mercados bursátiles internacionales.